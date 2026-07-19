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Conmebol designó polémico árbitro para partido de Sporting Cristal vs Bragantino por Sudamericana
Sporting Cristal vs Bragantino se medirán este miércoles por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y la Conmebol sorprendió con la designación de un árbitro cuestionado.
Sporting Cristal vs Bragantino protagonizarán un emocionante duelo por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional de Lima. Los celestes buscarán imponer condiciones de local y aprovechar el apoyo de su hinchada para acercarse a la clasificación. Sin embargo, la Conmebol impactó al designar a un polémico árbitro para este encuentro.
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Conmebol designó polémico árbitro para partido de Sporting Cristal vs Bragantino
Mediante su portal oficial, la Conmebol informó sobre los árbitros para cada encuentro de los playoffs de la Copa Sudamericana. En el caso de Sporting Cristal, el argentino Leandro Rey será el encargado de impartir justicia en su enfrentamiento ante Bragantino.
Este juez se ha caracterizado por dirigir principalmente en el fútbol argentino, aunque también ha sido seleccionado para numerosos encuentros de Copa Libertadores, Sudamericana e incluso fue contratado para dirigir en la Liga Saudí. Aunque su carrera también ha estado envuelta en polémica por sus decisiones.
Conmebol designó árbitro para duelo de Sporting Cristal vs Bragantino
Recientemente, dirigió la derrota de los rimenses ante Junior por la Copa Libertadores, donde sobre el final marcó un dudoso penal en contra de Cristal, que tuvo que tener la intervención del VAR para corregir la decisión. Del mismo modo, en el fútbol de su país también ha sido cuestionado por sus decisiones.
Por si esto no fuese suficiente, otro de los episodios polémicos que se recuerdan en el fútbol peruano fue un gol anulado a Álex Valera en el empate de Universitario ante Junior en la Copa Libertadores 2024, donde anuló el tanto por una supuesta mano que terminó dejando más dudas que certezas.
Sporting Cristal vs Bragantino: terna arbitral
- Árbitro principal: Leandro Rey (Argentina).
- Primer asistente: José Savorani (Argentina).
- Segundo asistente: Sebastián Reineri (Argentina).
- Cuarto árbitro: Mario Laura Fortunato (Argentina).
- VAR: Silvio Trucco (Argentina).
- AVAR: Salomé Di Iorio (Argentina).
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