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Entradas Cristal vs Bragantino: precios y dónde comprar para ver duelo de Copa Sudamericana
Conoce el precio y dónde comprar las entradas del partido entre Sporting Cristal ante Bragantino de Brasil por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Sporting Cristal enfrentará a Bragantino el miércoles 22 de julio, a las 7.30 p. m., en el Estadio Nacional, en un duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te informamos cuánto cuestan las entradas y dónde pueden adquirirse para este compromiso internacional.
Entradas Sporting Cristal vs Bragantino por Copa Sudamericana
Joinnus venderá las entradas del Sporting Cristal vs Bragantino
Las entradas para asistir al encuentro entre Cristal y Bragantino ya están disponibles en la plataforma de Joinnus para los seguidores rimenses y brasileños. A continuación, se detallan los precios de los boletos:
- Sur: S/29,90
- Oriente Baja Central: S/59,90
- Oriente Intermedia Central: S/64,90
- Oriente Alta Central: S/49,90
- Oriente Alta Lateral Norte: S/39,90
- Oriente Alta Lateral Norte Visita: S/79,90
- Oriente Intermedia Lateral Norte: S/44,90
- Oriente Baja Lateral Norte: S/39,90
- Oriente Alta Lateral Sur: S/39,90
- Oriente Intermedia Lateral Sur: S/44,90
- Oriente Baja Lateral Sur: S/39,90
- Occidente Intermedia Central Pullman: S/149,90
- Occidente Baja Central VIP: S/129,90
- Occidente Baja Central: S/109,90
- Occidente Intermedia Central: S/119,90
- Occidente Alta Central: S/99,90
- Occidente Alta Lateral Norte: S/69,90
- Occidente Intermedia Lateral Norte: S/89,90
- Occidente Baja Lateral Norte: S/79,90
- Occidente Intermedia Lateral Sur: S/89,90
- Occidente Baja Lateral Sur: S/79,90
Los partidos de ida y vuelta de Sporting Cristal vs Bragantino
Sporting Cristal y Bragantino tienen previsto afrontar los play-offs de la Copa Sudamericana. El primer encuentro se jugará en el Estadio Nacional de Lima el 22 de julio a las 7.30 p. m., mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid a las 7.30 p. m. (hora peruana). El vencedor de esta serie avanzará a los octavos de final.
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