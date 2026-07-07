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¿Se queda? Se dio a conocer la postura de Cristal sobre Vizeu tras la llegada de Hoyos: "Es probable..."

¿Se veía venir? Se conocieron detalles sobre el futuro de Felipe Vizeu tras la llegada de Michael Hoyos, previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Se revelaron detalles del futuro de Felipe Vizeu. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal
Se revelaron detalles del futuro de Felipe Vizeu. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal
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Sporting Cristal acaba de oficializar la llegada de Michael Hoyos, procedente de Newell's de Argentina. Con esta incorporación, el cuadro rimense se ilusiona con mostrar un mejor rendimiento en el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de que en el Apertura dejara mucho que desear entre los hinchas. Sin embargo, con este nuevo fichaje, los aficionados se preguntan qué pasará con Felipe Vizeu.

Sporting Cristal presentó a Michael Hoyos.

PUEDES VER: Sporting Cristal anunció oficialmente a Michael Hoyos como su nuevo delantero: "Bienvenido"

El delantero brasileño no ha tenido el mejor rendimiento en el Rímac, por lo que su falta de gol ha sido muy criticada. Con la llegada de Hoyos, se conoció que Vizeu estaría próximo a dejar el club para liberar un cupo de extranjero.

De acuerdo con la información del periodista Julio Peña en el programa 'Fútbol Satélite', es posible que este martes 7 de julio Cristal anuncie la salida de Felipe Vizeu. “Es probable que hoy Cristal de a conocer eh la desvinculación de Vizeu”, informó el comunicador.

Sporting Cristal

Felipe Vizeu será baja en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026.

Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Sporting Cristal tenía que liberar un cupo de extranjero para poder inscribir a Michael Hoyos, ya que el cuadro rimense viene reforzándose para la segunda parte de la Liga 1. Recientemente, llegó al Perú el colombiano Juan Manuel Cuesta, con quien el club sumaba siete futbolistas extranjeros. Los otros jugadores internacionales eran Juan Cruz González, Cristiano Da Silva, Gustavo Cazonatti, Santiago González, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal

Michael Hoyos fue anunciado oficialmente como jugador de Sporting Cristal.

¿Cómo le fue a Felipe Vizeu en Sporting Cristal?

Tras su llegada a Sporting Cristal, Vizeu solo ha podido marcar seis goles en 20 partidos, una cifra muy por debajo de lo esperado.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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