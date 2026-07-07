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Sporting Cristal anunció oficialmente a Michael Hoyos como su nuevo delantero: "Bienvenido"

Luego de quedar libre en Argentina, el experimentado delantero Michael Hoyos fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Sporting Cristal.

Diego Medina
Sporting Cristal presentó a Michael Hoyos.
Sporting Cristal presentó a Michael Hoyos. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal sigue sorprendiendo en este mercado de pases y ahora anuncia oficialmente a Michael Hoyos. El atacante, que proviene de Newell’s Old Boys, tiene el sello de ser campeón de la Recopa Sudamericana, por lo que aportará toda su experiencia hasta diciembre de 2027.

Sporting Cristal no tendrá a delantero tras inclinarse por otro club.

PUEDES VER: Sporting Cristal presentó oferta por delantero, pero jugador se inclinó por club campeón: "Negociaciones"

Sporting Cristal presentó a Michael Hoyos

Lo que era un rumor desde hace algunas semanas, se concretó hoy, martes 7 de julio, a través de las redes sociales de Sporting Cristal. El elenco del Rímac sigue generando ilusión en la afición celeste y se viene armando con jugadores de experiencia en busca de lograr el título del Torneo Clausura 2026.

Este jugador no ha tenido mucha continuidad en este arranque del 2026, por lo que ahora llega a Sporting Cristal con la intención de ser una pieza clave en ataque y ganarse el corazón de la afición a pulso de goles. Una incorporación que motiva a los aficionados a pocos días de la reanudación de los partidos de la Liga 1.

"¡Bienvenido al Rímac, Michael! Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. ¡A darlo todo por nuestros colores!", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.

Sporting Cristal

Michael Hoyos fue anunciado oficialmente como jugador de Sporting Cristal.

¿En qué clubes jugó Michael Hoyos?

  • Estudiantes de La Plata
  • OFI Creta
  • Sarmiento
  • Santamarina
  • Boca Unidos
  • Deportivo Cuenca
  • Guayaquil City
  • Barcelona SC
  • LDU
  • Independiente del Valle
  • Newell's Old Boys

Michael Hoyos estuvo en el radar de Universitario

Universitario de Deportes tuvo la intención de fichar a este delantero tras su gran momento con Independiente del Valle. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y ahora llega a mediados del 2026 al elenco rival como Sporting Cristal.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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