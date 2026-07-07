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Sporting Cristal anunció oficialmente a Michael Hoyos como su nuevo delantero: "Bienvenido"
Luego de quedar libre en Argentina, el experimentado delantero Michael Hoyos fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Sporting Cristal.
Sporting Cristal sigue sorprendiendo en este mercado de pases y ahora anuncia oficialmente a Michael Hoyos. El atacante, que proviene de Newell’s Old Boys, tiene el sello de ser campeón de la Recopa Sudamericana, por lo que aportará toda su experiencia hasta diciembre de 2027.
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Sporting Cristal presentó a Michael Hoyos
Lo que era un rumor desde hace algunas semanas, se concretó hoy, martes 7 de julio, a través de las redes sociales de Sporting Cristal. El elenco del Rímac sigue generando ilusión en la afición celeste y se viene armando con jugadores de experiencia en busca de lograr el título del Torneo Clausura 2026.
Este jugador no ha tenido mucha continuidad en este arranque del 2026, por lo que ahora llega a Sporting Cristal con la intención de ser una pieza clave en ataque y ganarse el corazón de la afición a pulso de goles. Una incorporación que motiva a los aficionados a pocos días de la reanudación de los partidos de la Liga 1.
"¡Bienvenido al Rímac, Michael! Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. ¡A darlo todo por nuestros colores!", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.
Michael Hoyos fue anunciado oficialmente como jugador de Sporting Cristal.
¿En qué clubes jugó Michael Hoyos?
- Estudiantes de La Plata
- OFI Creta
- Sarmiento
- Santamarina
- Boca Unidos
- Deportivo Cuenca
- Guayaquil City
- Barcelona SC
- LDU
- Independiente del Valle
- Newell's Old Boys
Michael Hoyos estuvo en el radar de Universitario
Universitario de Deportes tuvo la intención de fichar a este delantero tras su gran momento con Independiente del Valle. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y ahora llega a mediados del 2026 al elenco rival como Sporting Cristal.
¡Vamos al Circo!
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