Roberto Mosquera contundente sobre futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal: "No queremos..."

Sporting Cristal aún no cierra su plantel para el Torneo Clausura y alista nuevas incorporaciones. Sin embargo, el equipo también centra esfuerzos en darle salida a algunos jugadores que no han rendido como se esperaba. En ese contexto, Roberto Mosquera despejó las dudas sobre el futuro de Felipe Vizeu, sobre quien se ha rumoreado que dejará el club.

Roberto Mosquera contundente sobre futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Luego de la victoria ante Deportivo Garcilaso, el DT Roberto Mosquera conversó con los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado por la situación de Felipe Vizeu, quien no fue considerado para el partido.

Ante ello, el popular 'Mou' fue claro al indicar que tiene un acuerdo con la dirigencia de Sporting Cristalpara que sean ellos quienes se pronuncien con relación al delantero brasileño. Por lo que evitó entrar en polémica al señalar que no va a brindar información por respeto al futbolista.

Felipe Vizeu es uno de los elegidos para dejar Sporting Cristal.

“Yo creo que la dirigencia es la que tiene que hablar de este tema, porque así lo he solicitado. En algún momento saldrá algún comunicado al respecto. No queremos ni adelantarnos ni atrasarnos, porque acá siempre hay un respeto por el jugador”, expresó el estratega nacional.

Sin embargo, Mosquera también remarcó que pronto debe salir un comunicado oficial con información de Felipe Vizeu, lo que ha alimentado los rumores de una salida definitiva del plantel.

La postura de Felipe Vizeu para su salida de Sporting Cristal

Tras conocerse que Vizeu no entra en los planes de Roberto Mosquera, el periodista Paul Pérez señaló que el brasileño está solicitando el cobro total de su contrato para poder firmar la rescisión.

“Sporting Cristal ha estado negociando con Vizeu, han tomado la decisión de que no continúe y ya se lo comunicaron. Vizeu dice que tiene contrato hasta final de año y si no cuentan con él que le paguen lo que le corresponde hasta final de año", señaló el comunicador.