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Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús por playoffs de Copa Sudamericana
Cienciano vs Lanús jugarán este miércoles por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Revisa dónde ver la transmisión de este encuentro.
Cienciano vs Lanús se enfrentarán por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' saltará al campo este miércoles 22 de julio con el objetivo de conseguir un resultado que encamine su clasificación, considerando que cerrarán la serie en condición de local. Por ello, te contamos el canal confirmado para que no te pierdas ni un solo detalle de este encuentro.
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Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús
La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del partido entre Cienciano vs Lanús estará disponible por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. De igual manera, si prefieres verlo ONLINE vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus en algunos países de la región.
¿Qué canal transmite partido de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana?
Estos son los canales que transmitirán EN VIVO ONLINE el partido entre Cienciano y Lanús por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana:
- Perú y Bolivia: ESPN 2
- Brasil: Paramount Plus.
- Colombia y Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
- México: Disney Plus.
- Paraguay y Uruguay: ESPN 2.
- Venezuela: ESPN 2, Disney Plus e Inter.
- Estados Unidos: beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect.
¿Cómo llegan Cienciano y Lanús a los playoffs de la Copa Sudamericana?
Cienciano no atraviesa su mejor momento, luego de haber perdido sus últimos dos partidos de la temporada, dejando en evidencia su fragilidad defensiva, ya que ha concedido seis goles en contra. No obstante, se esperanza en lo que pueda hacer Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.
Cienciano y Lanús se medirán en los playoffs de la Copa Sudamericana 20226.
Por su parte, Lanús tampoco llega en gran momento, ya que han sumado cuatro derrotas en sus últimos cinco enfrentamientos. Su regreso a la acción terminó con una derrota por 2-1 ante Instituto Córdoba.
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