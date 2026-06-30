Futbolista salió de Universitario y ahora firmó por Juan Pablo II: "Con ilusión y entrega"

Universitario de Deportes sigue firme en el mercado de fichajes del fútbol peruano y, así como jugadores llegan, también hay otros que se van. Ese es el caso de Josué Torres, quien fue fichado en condición de préstamo por Juan Pablo II para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Futbolista dejó Universitario para fichar por Juan Pablo II

Juan Pablo II presentó de forma oficial a Torres, quien, tras jugar seis meses en CNI Estudiantil, ahora es su flamante refuerzo en condición de préstamo desde Universitario.

Josué Torres, jugador de Universitario, fue prestado a Juan Pablo II para el Torneo Clausura de la Liga 1

“¡Bienvenido, Josué Torres! Con ilusión y entrega, comenzamos este nuevo desafío juntos. ¡Vamos con todo!”, escribió el club de Chongoyape a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que Josué Torres todavía es jugador de Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026, por lo que, si al terminar el año no renueva con el equipo merengue, será jugador libre y podrá fichar con cualquier equipo o hasta con el mismo Juan Pablo II.

Durante toda su carrera, el volante de 22 años ha jugado en diversos equipos fuera de Universitario en condición de préstamo, como Unión Comercio, Llacuabamba y CNI Estudiantil.

¿Cómo le fue a Josué Torres en Universitario?

Josué Torres pertenece a Universitario de Deportes

Josué Torres empezó su carrera futbolística en las divisiones menores de Universitario desde 2019 hasta 2022, año en el cual fue promovido a la Sub-20, luego a la reserva y, por último, al equipo mayor en 2026. Sin embargo, nunca fue considerado para disputar partidos en la Liga 1.