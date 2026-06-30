Revelan que Piero Quispe tiene a Universitario como su última opción: "No es la..."

Recientemente se confirmó que Piero Quispe dejó de ser parte de Pumas UNAM de México, por lo que actualmente se encuentra como jugador libre y puede firmar por cualquier equipo del mundo. En ese sentido, ahora un conocido personaje reveló que el volante nacional ve como última opción a Universitario de Deportes, por lo que su regreso para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 parece imposible.

Como se sabe, al mediocampista de la selección peruana no le fue nada bien en el extranjero, ya que nunca pudo consolidarse en la escuadra mexicana y terminó siendo prestado al Sydney de Australia, donde tampoco destacó. Por ello, ahora que no tiene equipo, algunos aficionados se preguntaban si retornará al Perú para unirse al que, según él, es el club de sus amores. Sin embargo, el periodista Mauricio Loret de Mola dio a conocer cuál es la percepción que tiene el deportista incaico.

“En un principio, el entorno de Quispe tiene la visión de que siga jugando en el extranjero. Si es que no se da cualquiera de estas oportunidades, por ahí podría presentarse lo de la 'U', pero hoy esa no es la prioridad ni para el futbolista ni para quienes lo manejan”, indicó el mencionado comunicador en diálogo con el programa ‘Mano a Mano’, vía el canal DENGANCHE en YouTube.

De esta forma, se confirma que Piero Quispe no quiere regresar a Universitario de Deportes por ahora, ya que su prioridad es continuar fuera del Perú y en un certamen más competitivo. Sin embargo, el mediocampista y su entorno no descartan que, si no llega ninguna oferta en las siguientes semanas, puedan retornar al cuadro crema para competir en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Actualmente, Piero Quispe tiene un valor de 1.80 millones de euros en el mercado de transferencias y, pese a que sigue siendo uno de los futbolistas peruanos más caros de la actualidad, ha presentado un enorme bajón en su cotización. En el 2024 alcanzó los 2.80 millones de euros, pero por su poca continuidad y nivel de juego la cifra no ha parado de disminuir.