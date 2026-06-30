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José Carabalí remece el mercado y ficha por campeón de Libertadores tras dejar la 'U': "Bienvenido"
Dejó Universitario de Deportes y ahora club campeón de Copa Libertadores anuncia por todo lo alto la llegada de José Carabalí por todo el 2026.
De manera oficial, José Carabalí fue anunciado por todo lo alto como nuevo fichaje de Liga de Quito para afrontar el certamen ecuatoriano y los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Este elenco hizo la presentación oficial minutos después de que Universitario de Deportes confirme la salida del carrilero izquierdo.
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José Carabalí fue presentado en LDU tras dejar Universitario
Luego de desvincularse de Universitario de Deportes por temas familiares, José Carabalí llegó a un acuerdo con Liga de Quito para que potencia al elenco universitario que viene siendo liderado por el estratega brasileño, Tiago Nunes. Recordemos, que esta institución es recordada por su estrella en la edición 2008 de la Copa Libertadores.
"¡Bienvenido José! José Carabalí llega al albo para defender este escudo. ¡Vamos LIGA!", informó Liga de Quito en redes sociales.
De esta manera, ahora el carrilero por izquierda seguirá su carrera profesional en su país de origen, sabiendo que ahora debe estar ahí como se lo comunicó a la directiva merengue. Eso sí, según pudo revelar el periodista Gustavo Peralta, el mismo futbolista pagó la cláusula de salida para que quede libre y llegue sin inconvenientes a LDU.
LDU presentó a José Carabalí como nuevo fichaje para el 2026.
Universitario despidió a José Carabalí
A través de las redes sociales, Universitario confirmó de manera oficial la salida de José Carabalí en este mercado de pases 2026. Agradecieron toda su entrega con la institución merengue, por lo que le desean lo mejor de cara a lo que se le presente en su carrera profesional.
"Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José", se lee en el mensaje del elenco merengue.
Universitario oficializó la salida de Carabalí.
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