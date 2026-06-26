Universitario y el primer título internacional Conmebol que conquistó: "La gloria eterna"

Uno de los clubes más importantes del Perú es Universitario de Deportes, que tiene una gran cantidad de hinchas alrededor del país y sueñan con el día en que la institución obtenga la Copa Libertadores de América. En ese sentido, el elenco crema emocionó a todos sus aficionados al festejar la obtención de su primer título internacional de la Conmebol en toda su historia.

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Como se sabe, el combinado merengue quedó eliminado este año en la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica, al ocupar el último puesto de su zona. Sin embargo, hubo una temporada en la que los de Ate tocaron el cielo con las manos gracias al enorme rendimiento de sus jugadores. Precisamente por ello, el equipo estudiantil publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hazaña Monumental. Hoy se cumplen 15 años de nuestro histórico título de la Copa Libertadores Sub-20. Universitario alcanzó la gloria eterna tras derrotar a Boca Juniors en definición por penales”, indicó la ‘U’ en su cuenta oficial de ‘X’, recordando la vez que se alzaron sobre todos los demás elencos del continente en dicha categoría. En aquella edición incluso eliminaron a Alianza Lima por penales.

Universitario y su Copa Libertadores Sub-20.

Con este título, Universitario de Deportes se convirtió en el primer equipo peruano en conseguir una Copa Libertadores, aunque no fue en la categoría principal. El único club nacional que sigue teniendo un torneo Conmebol a nivel absoluto es Cienciano, que se hizo con la Copa Sudamericana del 2003 y la Recopa Sudamericana del 2004, tras vencer a River Plate y Boca Juniors, respectivamente.

¿Cómo formó Universitario ante Boca Juniors en la final Sub-20?

Este fue el once inicial de Universitario de Deportes que derrotó a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores Sub-20: Carlos Cáceda, Néstor Duarte, Werner Schuler, Cristian Dávila, Álvaro Ampuero, Mauricio López, Ángel Romero, Josimar Vargas, Edison Flores, Joyce Conde y Andy Polo.