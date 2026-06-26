Selección peruana anuncia su lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima ni Universitario

La selección peruana anunció su nueva lista de convocados para los retos que se aproximan, pero causó sorpresa entre los hinchas nacionales debido a que, dentro de la nómina, no aparecen futbolistas de Alianza Lima ni Universitario de Deportes, dos de los clubes más importantes del Perú y que, normalmente, más elementos aportan al combinado patrio.

Pese al asombro de la afición, es importante precisar que no se trata del conjunto comandado por Mano Menezes, sino de una de sus categorías menores, que se prepara para comenzar los trabajos respectivos. Así lo anunció con el siguiente mensaje en sus redes sociales: “¡Anunciamos la lista de convocados de La Bicolor Sub-16 para el microciclo N.° 5!”.

Vale precisar que, actualmente, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes vienen disputando la Liga Nacional Juvenil Sub-16, por lo que este puede ser el motivo para que no hayan futbolistas de dichos equipos en la convocatoria oficial de la selección peruana. Probablemente, más adelante se incorporen a este tipo de microciclos con miras al próximo torneo Conmebol de la categoría.

Selección peruana y su lista de convocados.

Recordemos que, como tal, en nuestro continente no existe el Sudamericano Sub-16, pero sí otros campeonatos amistosos que sirven como vitrina para los principales futbolistas de nuestro lado del mundo. Sin embargo, lo que sí hay es el Sudamericano Sub-17, el cual podrán jugar hasta el próximo año que, precisamente, cumplan dicha edad.

Lista de convocados de la selección peruana Sub-16

ARQUEROS

Tiago Chirinos

Jesús del Castillo

DEFENSAS

Ittai Rosasco

Fernando Terán

Josías Veli

Sebastián Barba

Daniel Barrios

Héctor Mamani

Pablo Pinedo

Stephano Bartolini

Leonel Irribarren

MEDIOCAMPISTAS

Ángel Huamán

Carlos Vela

Stefano Mendoza

Pedro Prada

Anderson Delgado

Andriu Bellota

Matías Ramírez

Michael Ríos

Junior Córdova

Kevin Alarcón

DELANTEROS