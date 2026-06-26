- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Selección peruana anuncia su lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima ni Universitario
La selección peruana lanzó su nueva lista de convocados, pero, para sorpresa de muchos, en ella no aparecen futbolistas de Alianza Lima ni Universitario.
La selección peruana anunció su nueva lista de convocados para los retos que se aproximan, pero causó sorpresa entre los hinchas nacionales debido a que, dentro de la nómina, no aparecen futbolistas de Alianza Lima ni Universitario de Deportes, dos de los clubes más importantes del Perú y que, normalmente, más elementos aportan al combinado patrio.
PUEDES VER: Renato Tapia dio rotundo comentario por ser 'borrado' de la selección peruana: "Las cosas..."
Pese al asombro de la afición, es importante precisar que no se trata del conjunto comandado por Mano Menezes, sino de una de sus categorías menores, que se prepara para comenzar los trabajos respectivos. Así lo anunció con el siguiente mensaje en sus redes sociales: “¡Anunciamos la lista de convocados de La Bicolor Sub-16 para el microciclo N.° 5!”.
Vale precisar que, actualmente, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes vienen disputando la Liga Nacional Juvenil Sub-16, por lo que este puede ser el motivo para que no hayan futbolistas de dichos equipos en la convocatoria oficial de la selección peruana. Probablemente, más adelante se incorporen a este tipo de microciclos con miras al próximo torneo Conmebol de la categoría.
Selección peruana y su lista de convocados.
Recordemos que, como tal, en nuestro continente no existe el Sudamericano Sub-16, pero sí otros campeonatos amistosos que sirven como vitrina para los principales futbolistas de nuestro lado del mundo. Sin embargo, lo que sí hay es el Sudamericano Sub-17, el cual podrán jugar hasta el próximo año que, precisamente, cumplan dicha edad.
Lista de convocados de la selección peruana Sub-16
ARQUEROS
- Tiago Chirinos
- Jesús del Castillo
DEFENSAS
- Ittai Rosasco
- Fernando Terán
- Josías Veli
- Sebastián Barba
- Daniel Barrios
- Héctor Mamani
- Pablo Pinedo
- Stephano Bartolini
- Leonel Irribarren
MEDIOCAMPISTAS
- Ángel Huamán
- Carlos Vela
- Stefano Mendoza
- Pedro Prada
- Anderson Delgado
- Andriu Bellota
- Matías Ramírez
- Michael Ríos
- Junior Córdova
- Kevin Alarcón
DELANTEROS
- Jhon Huamán
- Diogo Rodríguez
- Leonardo Cárdenas
- Luis Sánchez
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00