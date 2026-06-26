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Selección peruana anuncia su lista de convocados sin futbolistas de Alianza Lima ni Universitario

La selección peruana lanzó su nueva lista de convocados, pero, para sorpresa de muchos, en ella no aparecen futbolistas de Alianza Lima ni Universitario.

Francisco Esteves
Sin jugadores de Alianza Lima ni Universitario en la selección peruana.
Sin jugadores de Alianza Lima ni Universitario en la selección peruana. | Foto: Composición Líbero.
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La selección peruana anunció su nueva lista de convocados para los retos que se aproximan, pero causó sorpresa entre los hinchas nacionales debido a que, dentro de la nómina, no aparecen futbolistas de Alianza Lima ni Universitario de Deportes, dos de los clubes más importantes del Perú y que, normalmente, más elementos aportan al combinado patrio.

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Pese al asombro de la afición, es importante precisar que no se trata del conjunto comandado por Mano Menezes, sino de una de sus categorías menores, que se prepara para comenzar los trabajos respectivos. Así lo anunció con el siguiente mensaje en sus redes sociales: “¡Anunciamos la lista de convocados de La Bicolor Sub-16 para el microciclo N.° 5!”.

Vale precisar que, actualmente, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes vienen disputando la Liga Nacional Juvenil Sub-16, por lo que este puede ser el motivo para que no hayan futbolistas de dichos equipos en la convocatoria oficial de la selección peruana. Probablemente, más adelante se incorporen a este tipo de microciclos con miras al próximo torneo Conmebol de la categoría.

Selección peruana, Alianza Lima, Universitario

Selección peruana y su lista de convocados.

Recordemos que, como tal, en nuestro continente no existe el Sudamericano Sub-16, pero sí otros campeonatos amistosos que sirven como vitrina para los principales futbolistas de nuestro lado del mundo. Sin embargo, lo que sí hay es el Sudamericano Sub-17, el cual podrán jugar hasta el próximo año que, precisamente, cumplan dicha edad.

Lista de convocados de la selección peruana Sub-16

ARQUEROS

  • Tiago Chirinos
  • Jesús del Castillo

DEFENSAS

  • Ittai Rosasco
  • Fernando Terán
  • Josías Veli
  • Sebastián Barba
  • Daniel Barrios
  • Héctor Mamani
  • Pablo Pinedo
  • Stephano Bartolini
  • Leonel Irribarren

MEDIOCAMPISTAS

  • Ángel Huamán
  • Carlos Vela
  • Stefano Mendoza
  • Pedro Prada
  • Anderson Delgado
  • Andriu Bellota
  • Matías Ramírez
  • Michael Ríos
  • Junior Córdova
  • Kevin Alarcón

DELANTEROS

  • Jhon Huamán
  • Diogo Rodríguez
  • Leonardo Cárdenas
  • Luis Sánchez
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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