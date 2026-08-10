Urruti reveló el insólito motivo que le dio Bruno Pérez para anular su gol a Alianza: "Media rara"

Luis Urruti, atacante de Sport Boys, se pronunció tras el empate por 1-1 con Alianza Lima el último fin de semana por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El extremo rosado dio sus impresiones sobre el resultado final del compromiso y reveló la insólita explicación que le dio el juez Bruno Pérez para anular su gol ante los íntimos, el cual pudo cambiar por completo el destino del partido.

Como se recuerda, el popular 'Tito' marcó un golazo a los 47 minutos del partido que pudo haber sido el 2-0 a favor de Boys, sin embargo, el árbitro Bruno Pérez, tras previa revisión en el VAR, decidió anular el tanto por una mano del uruguayo nacionalizado peruano antes de su disparo a portería.

¿Qué fue lo que Bruno Pérez le dijo a Luis Urruti?

En declaraciones a la prensa tras el partido, Urruti reveló la conversación que tuvo con el réferi principal y calificó de "rara" la explicación que le dio para anular su gol. Según el futbolista, Bruno Pérez le dijo que cobró la mano únicamente porque se trataba de él y que la decisión hubiera sido otra si el autor de la jugada hubiese sido cualquier otro de sus compañeros.

“Me dio una explicación Bruno (Pérez) de que fue mano porque fue gol mío, que si hubiese sido gol de otro compañero no hubiese sido mano. La verdad que es una explicación media rara, pero bueno, hay que convivir con estos errores, lamentablemente es lo que hay”, dijo a su salida del Estadio Nacional.

En ese sentido, Urruti confesó sentirse frustrado por las decisiones del juez principal y del VAR: “Me duele porque uno prepara un partido de esta altura. Creo que Boys mereció más. Lamentablemente, con ese gol que nos anulan, el partido hubiera sido nuestro”, añadió.

Sport Boys empató 1-1 con Alianza Lima.

Próximo partido de Sport Boys

Cabe precisar que la escuadra que dirige el profesor Carlos Desio volverá a jugar el próximo domingo 16 de agosto a la 1:15 p.m. (hora peruana), cuando visite en el estadio 25 de noviembre a su similar de CD Moquegua, por la quinta fecha del Torneo Clausura.