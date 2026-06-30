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¿Se va? Confiesan que Héctor Cúper está incómodo en Universitario: "No está muy contento con..."

Problemas en Universitario. Confirmaron que Héctor Cúper está totalmente disgustado con el equipo por cómo se vienen dando las cosas en el mercado de fichajes.

Francisco Esteves
Confiesan que Héctor Cúper está incómodo en Universitario.
Confiesan que Héctor Cúper está incómodo en Universitario. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes se llevó una enorme sorpresa recién, ya que se fue uno de sus principales jugadores como lo es José Carabalí. Ello, acompañado de otras decisiones, han conseguido que Héctor Cúper se sienta totalmente incómodo dentro de la institución merengue. A continuación te contamos todos los detalles de lo que viene sucediendo en el conjunto de Ate a poco de que inicie el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Durante el programa Desmarcados, emitido en el canal DENGANCHE en YouTube, el periodista Mauricio Loret de Mola sorprendió a todos los aficionados cremas al contar todo lo que viene sucediendo en el equipo a raíz del mercado de fichajes. Como sabemos, el entrenador argentino llegó en la recta final del primer semestre tras la salida de Javier Rabanal.

Me dicen que Cúper no está muy contento con todo lo que está pasando en la 'U'. No se le ha colmado la paciencia, pero tenía algunas preferencias para reforzar ciertas posiciones y no se avanzó con esas opciones. Cúper ya quería tener el plantel completo para una fecha, y esa fecha ya pasó”, precisó el mencionado comunicador.

De esta forma, el director técnico argentino no se encuentra en su mejor momento dentro de Universitario de Deportes, pero la situación tampoco está fuera de control. La directiva crema debe mejorar y hacer casos a las peticiones del entrenador, para que se sienta cómodo y así juntos busquen el tetracampeonato histórico de la Liga 1 esta temporada.

Trayectoria de Héctor Cúper

  • Huracán
  • Lanús
  • RCD Mallorca
  • Valencia
  • Inter de Milán
  • Real Betis
  • Parma
  • Georgia
  • Aris Salónica
  • Racing
  • Orduspor
  • Al-Wasl
  • Egipto
  • Uzbekistán
  • RD Congo
  • Siria
  • Universitario
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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