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Universitario oficializó la salida de jugador tricampeón previo al Clausura: "Gracias por tu garra"
¡Oficial! Tricampeón le dice adiós a Universitario previo al inicio del Torneo Clausura. El cuadro crema anunció su salida y sorprendió a todos los hinchas.
Universitario de Deportes mantiene la gestión de su plantel para afrontar el segundo tramo de la temporada. Los merengues saben que no pueden fallar en el Torneo Clausura y esperan concretar nuevos fichajes en el mercado de pases. Sin embargo, el club también sufre bajas y ahora oficializó la salida de un futbolista tricampeón.
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Los hinchas se sorprendieron al conocer que el club le dijo adiós a otro jugador. Mediante sus redes sociales, la institución anunció que Hugo Ancajima deja de ser jugador crema para el Torneo Clausura, con lo que puso fin a una etapa de varios años en la que fue considerado, especialmente, como un revulsivo.
En su pronunciamiento, Universitario le agradeció al jugador por haber dejado todo en la cancha cuando le tocó aportar y destacó su compromiso y profesionalismo. Asimismo, remarcó que fue parte del tricampeonato nacional.
Universitario anunció la salida de Hugo Ancajima
“Gracias por tu garra, Hugo. Agradecemos a nuestro tricampeón Hugo Ancajima por defender la camiseta crema con garra, compromiso y profesionalismo. ¡Éxitos en sus próximos retos!”, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales, para impacto de sus hinchas.
Finalmente, expresaron sus mejores deseos a Ancajima en sus próximos desafíos deportivos. El lateral tenía contrato hasta final de temporada, pero ahora quedó con la carta de libertad.
Hugo Ancajima jugará en Juan Pablo II
Cabe señalar que Hugo Ancajima fue presentado anteriormente como nuevo jugador de Juan Pablo II para todo el Torneo Clausura. Sin embargo, en un principio se pensaba que era un préstamo de Universitario.
Hugo Ancajima jugará en Juan Pablo II en el Torneo Clasura
No obstante, ahora Ancajima ha quedado habilitado para firmar un nuevo contrato como jugador libre con el cuadro de Chongoyape. Además, se entiende que la ‘U’ no recibirá ningún beneficio económico por su salida.
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