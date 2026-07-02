¿Nueva baja? Universitario muy cerca de perder otra figura previo al Clausura: "La oferta está..."

Universitario de Deportes tendrá que reforzarse para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que buscará incorporar nuevos elementos sobre todo luego de las salida de José Carabalí y Hugo Ancajima. Esto a ocasionado un cambió de planes en el esquema de Héctor Cúper. Sin embargo, esta noticia no sería la única que tenga el entrenador argentino de cara al inició de la segunda parte de la temporada, pues se conoció que también estaría a punto de perder figura en el centro del campo.

Universitario cerca de tener otra baja para el Torneo Clausura

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, ha llegado a la mesa de Universitario una oferta por Jesús Castillo. El pivote de 25 años está próximo a dejar Ate para volver a emprender su viaje hacia el extranjero, pues, de acuerdo con el hombre de prensa, la ‘U’ se prepara para aceptar la oferta de un equipo del Medio Oriente.

“La 'U' está esperando lo de Jesús Castillo. Entiendo que la oferta está sobre la mesa, ya es de conocimiento en Universitario y está lista para ser aceptada. Esto puede darse en las próximas horas y, con ello, se concretaría el adiós de Jesús Castillo al fútbol del Medio Oriente, además de convertirse en una salida más en Universitario”, explicó Peralta durante la transmisión del programa Modo Fútbol.

Esta sería la quinta baja que tendría Universitario, tras las salidas de Carabalí, Ancajima, Sekou Gassama y Miguel Silveira, este último aún pendiente de oficialización.

¿Cómo le ha ido a Jesús Castillo en Universitario?

En el Torneo Apertura de la Liga 1, Jesús Castillo ha disputado 17 partidos, mientras que en la Copa Libertadores solo cuatro.