Se reveló el insólito pedido de Cúper para Universitario a poco de iniciar el Clausura: "Quiere..."

Universitario de Deportes se prepara para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 y con pocas semanas para que comience el certamen, la ‘U’ ya tiene pactados dos amistoso como parte de su preparación, uno con Sport Boys del Callao y otro con Millonarios, donde lo hinchas esperan el reencuentro con Rodrigo Ureña.

No obstante, el mercado de pases en nuestro país ya comenzó y el elenco crema todavía tienen que reforzar algunas puestos tras la salida de jugadores como José Carabalí y Hugo Ancajima. Sin embargo, se dio a conocer el insólito pedido de Héctor Cúper previo al inicio del Clausura que ha puesto en alerta a la hinchada del elenco estudiantil.

Héctor Cúper y su insólito pedido para Universitario

En una reciente edición del programa 'Desmarcados', el periodista Óscar Paz dio detalles sobre los fichajes que evalúa Universitario, y señaló que Héctor Cúper esperará los amistosos para ver en acción a sus dirigidos. Tras ello, se espera que el lunes haya novedades sobre las incorporaciones.

“Tengo entendido que, a partir del próximo lunes, habrá novedades respecto a los fichajes en la 'U'. Hay nombres en carpeta; solo es cuestión de apretar un botón e iniciar las negociaciones".

"Parte del retraso de la 'U' en cuanto a las contrataciones se debe a que Cúper ha pedido un poco más de tiempo. El técnico quiere ver en acción a sus jugadores para despejar cualquier duda y así tomar la mejor decisión", explicó el periodista.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario afrontará un amistoso frente a Sport Boys este sábado 4 de julio, duelo programado para las 9.30 a. m. Posteriormente, se medirá ante Millonarios en otro encuentro de preparación, pactado para las 8.00 p. m.