0
EN VIVO
España vs Austria por el Mundial 2026

Se reveló el insólito pedido de Cúper para Universitario a poco de iniciar el Clausura: "Quiere..."

Faltan pocas semanas para que inicie el Torneo Clausura y Héctor Cúper sorprendió con un pedido en Universitario que ha preocupado a los hinchas.

Antonio Vidal
Héctor Cúper pidió insólito pedido para Universitario. Foto: composición Líbero
Héctor Cúper pidió insólito pedido para Universitario. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se prepara para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 y con pocas semanas para que comience el certamen, la ‘U’ ya tiene pactados dos amistoso como parte de su preparación, uno con Sport Boys del Callao y otro con Millonarios, donde lo hinchas esperan el reencuentro con Rodrigo Ureña.

No obstante, el mercado de pases en nuestro país ya comenzó y el elenco crema todavía tienen que reforzar algunas puestos tras la salida de jugadores como José Carabalí y Hugo Ancajima. Sin embargo, se dio a conocer el insólito pedido de Héctor Cúper previo al inicio del Clausura que ha puesto en alerta a la hinchada del elenco estudiantil.

Se fue de Universitario de Deportes y ahora fichó por Alianza Universidad

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó por Alianza Universidad: "Bienvenido"

Héctor Cúper y su insólito pedido para Universitario

En una reciente edición del programa 'Desmarcados', el periodista Óscar Paz dio detalles sobre los fichajes que evalúa Universitario, y señaló que Héctor Cúper esperará los amistosos para ver en acción a sus dirigidos. Tras ello, se espera que el lunes haya novedades sobre las incorporaciones.

Tengo entendido que, a partir del próximo lunes, habrá novedades respecto a los fichajes en la 'U'. Hay nombres en carpeta; solo es cuestión de apretar un botón e iniciar las negociaciones".

"Parte del retraso de la 'U' en cuanto a las contrataciones se debe a que Cúper ha pedido un poco más de tiempo. El técnico quiere ver en acción a sus jugadores para despejar cualquier duda y así tomar la mejor decisión", explicó el periodista.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario afrontará un amistoso frente a Sport Boys este sábado 4 de julio, duelo programado para las 9.30 a. m. Posteriormente, se medirá ante Millonarios en otro encuentro de preparación, pactado para las 8.00 p. m.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó por Alianza Universidad: "Bienvenido"

  2. Se reveló el insólito pedido de Cúper para Universitario a poco de iniciar el Clausura: "Quiere..."

  3. Héctor Cúper definió a su dupla de atacantes letal para ganar el Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano