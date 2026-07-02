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Se revelaron detalles del ‘6’ que Héctor Cúper quiere para Universitario: “Estaría en…”
Universitario busca reforzarse para el Torneo Clausura, por lo que intentará fortalecer esa zona del campo con un flamante jugador que ayude a lograr los objetivos del club.
Universitario de Deportes deberá afrontar una de las decisiones que ha venido siendo su talón de Aquiles durante el Torneo Apertura de la Liga 1. Se trata del volante '6', posición que ha dejado un gran vacío en el esquema del cuadro crema desde la partida de Rodrigo Ureña y que Héctor Cúper buscará subsanar en este mercado de pases, pues todo parece indicar que Jesús Castillo no continuará en Ate tras recibir una oferta del Medio Oriente.
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Héctor Cúper y los detalles del ‘6’ que quiere para Universitario
De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, durante la transmisión del programa 'Modo Futbol', dio detalles sobre el posible jugador que llegaría a Universitario para reforzar esta zona del campo.
“Durante este tiempo, él está exigiendo que el volante 6 llegue y ha hecho sus pedidos, pedidos que no han sido aceptados en Universitario por diversos factores (…) Hoy, donde se han ido cayendo varios por decisión personal, porque la 'U' demoraba o porque no eran aceptados, Cúper ha hecho el pedido por otro jugador”.
“Creo que está en el fútbol de Centroamérica. Estaría en México o Estados Unidos y, finalmente, dependería de que se pueda poner la plata para que llegue a Universitario”.
“(…) Entiendo que es un pedido de Cúper y se tomarán decisiones en aceptar sus pedidos de los dos extranjeros que lleguen. Es un trabajo del comando técnico con la administración para ir en conjunto”, explicó Peralta. Pero esto no fue todo, sino que también Peralta señaló que este jugador puede tratarse tanto de un extranjero como un peruano.
No obstante, dejó en claro que, de momento, falta una confirmación sobre este tema y precisó que las próximas horas, así como los partidos amistosos, serán cruciales para la decisión que se tome con respecto al refuerzo del cuadro estudiantil.
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