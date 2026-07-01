Edison Flores reveló si frustró el fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario: "Los que mandan..."

Edison Flores rompió su silencio sobre el frustrado regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes y fue enfático al negar que haya tenido algún tipo de influencia para impedir el fichaje del delantero. El atacante crema aseguró que las incorporaciones son responsabilidad exclusiva de la dirigencia y descartó cualquier versión que lo sindique como protagonista de la decisión.

Edison Flores reveló si hizo caer el fichaje de Raúl Ruidíaz a Universitario

Durante una entrevista en el programa 'La Sustancia', el popular 'Orejas' recordó que tanto él como el resto del plantel recibieron con entusiasmo la posibilidad de volver a compartir equipo con la 'Pulga'.

"Recuerdo que en la Noche Crema del 2024 nos dijeron que él venía y estábamos muy contentos. Pero cuando uno no comparte el día a día con alguien, tampoco le escribe para preguntarle si va a venir o no. Al final, esas decisiones las toma la dirigencia. Nadie manda en eso", manifestó.

Raúl Ruidíaz estuvo muy cerca de fichar por Universitario, sin embargo se cayó por decisión del técnico Héctor Cúper

Flores también se refirió a las especulaciones surgidas este 2026 y volvió a desmarcarse de cualquier responsabilidad. El futbolista dejó claro que nunca intervino en las negociaciones y que la última palabra siempre la tiene el club.

"La dirigencia es la que decide. Si algún jugador tiene un problema con otro, somos lo suficientemente profesionales para resolverlo. Pero las contrataciones no dependen de nosotros", concluyó.

¿Por qué Raúl Ruidíaz no llegó a Universitario?

El periodista Gustavo Peralta informó que la directiva de Universitario presentó varias alternativas, entre ellas con especial fuerza la de Raúl Ruidíaz. La propuesta respondía, sobre todo, a su peso e identidad dentro del club, además de otros factores vinculados incluso al impacto comercial. Sin embargo, la decisión definitiva quedó en manos del comando técnico, que consideró necesario incorporar refuerzos con otro perfil y características.