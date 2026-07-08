¿Roma de Italia desea fichar a Erick Noriega de Gremio? Todos los detalles

Erick Noriega es considerado uno de los futbolistas peruanos más destacados en el extranjero gracias a su buen desempeño en Gremio de Brasil. Por ello, desde distintos ámbitos se difundió un supuesto interés de la AS Roma de Italia por contratar al volante. No obstante, ahora salió a la luz la verdad sobre esta posible operación en el mercado.

¿AS Roma de Italia busca fichar a Erick Noriega de Gremio?

El periodista Gerson Cuba señaló en sus programas ‘Sin TV Arriba’ y ‘Gerson Cuba Channel’ que, por ahora, Noriega no dispone de propuestas firmes para ser fichado desde el fútbol italiano, en particular por parte de la Roma.

Asimismo, señaló que, aunque pudo haber habido sondeos para conocer la situación contractual del volante de 24 años en Gremio, no se presentaron ofertas formales para ficharlo de cara a la Serie A.

Erick Noriega no ha recibido oferta formal de ningún club de Italia, en especial Roma

“Desde el entorno de Erick Noriega me informan que, hasta el momento, no ha llegado ninguna oferta formal desde el fútbol italiano ni tampoco se ha establecido un monto para un posible traspaso. Sí han existido sondeos por parte de algunos clubes, pero ninguno se ha traducido en una propuesta formal”, escribió el comunicador.

Cabe señalar que, días antes de lo señalado por el periodista especializado en Alianza Lima, se busca desmentir la supuesta oferta que habrían remitido Roma y Atalanta para fichar a Erick Noriega de cara a la temporada 2026/2027.

El valor de mercado de Erick Noriega

Erick Noriega tiene una cotización de mercado de 5 millones de euros, de acuerdo con la página oficial de Transfermarkt. Conviene señalar que este valor ha venido incrementándose gracias a su buen rendimiento en el Brasileirao con Gremio y también con la selección peruana.