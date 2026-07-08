0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

¿Roma de Italia desea fichar a Erick Noriega de Gremio? Todos los detalles

Conoce toda la verdad sobre el presunto interés de la AS Roma de Italia en fichar a Erick Noriega procedente de Gremio de Brasil.

Luis Blancas
¿AS Roma de Italia busca fichar a Erick Noriega de Gremio?
¿AS Roma de Italia busca fichar a Erick Noriega de Gremio? | Composición: Líbero
COMPARTIR

Erick Noriega es considerado uno de los futbolistas peruanos más destacados en el extranjero gracias a su buen desempeño en Gremio de Brasil. Por ello, desde distintos ámbitos se difundió un supuesto interés de la AS Roma de Italia por contratar al volante. No obstante, ahora salió a la luz la verdad sobre esta posible operación en el mercado.

Mohamed Salah, figura de Egipto, dio fuerte comentario sobre el partido ante Argentina.

PUEDES VER: Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

¿AS Roma de Italia busca fichar a Erick Noriega de Gremio?

El periodista Gerson Cuba señaló en sus programas ‘Sin TV Arriba’ y ‘Gerson Cuba Channel’ que, por ahora, Noriega no dispone de propuestas firmes para ser fichado desde el fútbol italiano, en particular por parte de la Roma.

Asimismo, señaló que, aunque pudo haber habido sondeos para conocer la situación contractual del volante de 24 años en Gremio, no se presentaron ofertas formales para ficharlo de cara a la Serie A.

Erick Noriega no ha recibido oferta formal de ningún club de Italia, en especial Roma

Erick Noriega no ha recibido oferta formal de ningún club de Italia, en especial Roma

“Desde el entorno de Erick Noriega me informan que, hasta el momento, no ha llegado ninguna oferta formal desde el fútbol italiano ni tampoco se ha establecido un monto para un posible traspaso. Sí han existido sondeos por parte de algunos clubes, pero ninguno se ha traducido en una propuesta formal”, escribió el comunicador.

Cabe señalar que, días antes de lo señalado por el periodista especializado en Alianza Lima, se busca desmentir la supuesta oferta que habrían remitido Roma y Atalanta para fichar a Erick Noriega de cara a la temporada 2026/2027.

El valor de mercado de Erick Noriega

Erick Noriega tiene una cotización de mercado de 5 millones de euros, de acuerdo con la página oficial de Transfermarkt. Conviene señalar que este valor ha venido incrementándose gracias a su buen rendimiento en el Brasileirao con Gremio y también con la selección peruana.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Salah, figura de Egipto, rotundo con Argentina tras controversial partido: "A la vista de todos..."

  2. ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

  3. Francia vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano