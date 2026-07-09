Barcelona ofreció 100 millones de euros por futbolista que brilló ante Alianza Lima: "Propuesta fue..."

¡Atención! Barcelona, uno de los clubes más importantes de Europa y del mundo, sorprendió al ofrecer 100 millones de euros por un futbolista que hasta hace poco brilló en Perú e incluso complicó a Alianza Lima. Ahora, la decisión sobre aceptar su salida al equipo donde Lionel Messi hizo historia está totalmente en manos de su actual club.

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Nos referimos a Julián Álvarez, delantero de la selección argentina, que en su momento estuvo en el Estadio Nacional para enfrentar a los blanquiazules por la Copa Libertadores 2022. En esa misma edición, durante el duelo de vuelta en el Estadio Monumental de Buenos Aires, le marcó seis goles a la escuadra íntima y poco después fue transferido al Manchester City de Inglaterra. Actualmente, su pase pertenece al Atlético de Madrid, en España.

En ese sentido, desde hace semanas se viene jugando con la posibilidad de que la ‘Araña’ fiche por el elenco azulgrana, e incluso en su momento el mismo jugador pidió a los ‘Colchoneros’ que le permitan cumplir su sueño. Tales declaraciones con cayeron bien en la hinchada y muchos exigieron su salida inmediata, si tanto es lo que desea. Sin embargo, por el momento el campeón del mundo sigue perteneciendo al cuadro madrileño, aunque ahora Barcelona hizo una nueva oferta.

Julián Álvarez puede llegar al Barcelona.

Barcelona y su oferta por Julián Álvarez

Resulta que los de Cataluña ofrecieron 100 millones de euros por el pase de Julián Álvarez, pero Atlético de Madrid la rechazó rotundamente debido a que la cláusula de rescisión llega a los 500 millones de euros. Ante ello, diversos medios, como el diario Olé de Argentina, informaron sobre la radical decisión que tomó el cuadro dirigido por Hansi Flick.

Pese a la decisión del Atlético de Madrid, Barcelona solicitó un préstamo de 210 millones de euros para afrontar la posible llegada de Julián Álvarez para la nueva temporada de LaLiga y Champions League. Esto ha ocasionado diversos comentarios por la hinchada, tanto de gente que aprueba esta idea como de quienes rechazan pagar tanto por un jugador. De momento no se sabe si la solicitud de los azulgranas será aprobada, pero el interés que tienen en la ‘Araña’ es totalmente real.