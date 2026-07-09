Kylian Mbappé salió sentido ante Marruecos y fue captado con un preocupante detalle en el pie

La selección de Francia derrotó 2-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que se convirtió en el primer combinado de la competición en obtener su boleto a las semifinales. Sin embargo, no todo fue alegría para los galos, ya que en la recta final del partido Kylian Mbappé salió sentido por un dolor en el pie y poco después fue visto en una situación alarmante.

Al minuto 77 del juego, el popular 'Kiki' fue sustituido por Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, y en un primer momento no causó preocupación, ya que parecía una decisión razonable con el marcador prácticamente sentenciado. No obstante, se le notó con cierta incomodidad y abandonó el terreno de juego con una leve cojera. Ello generó todo tipo de comentarios.

Además, posteriormente, las cámaras captaron a Kylian Mbappé con un vendaje envuelto en hielo a la altura del pie, lo que alarmó a todos los hinchas de Francia. Recordemos que el delantero del Real Madrid es, junto a Lionel Messi, el máximo goleador del Mundial 2026 gracias a sus ocho anotaciones, por lo que es clave para el planteamiento de Didier Deschamps. Su ausencia puede terminar pasándole factura en semifinales.

Kylian Mbappé con el pie en hielo.

¿Cómo se encuentra Kylian Mbappé?

Sin embargo, para tranquilidad de los amantes del buen fútbol, Kylian Mbappé se encuentra bien y su sustitución solo fue una precaución ante un pequeño golpe. Incluso, se le vio en buen estado al recibir el premio de MVP (Mejor jugador del partido) una vez culminado el encuentro entre Francia y Marruecos por la Copa del Mundo de la FIFA.

“¡Estoy bien! Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien. Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos”, indicó la 'Tortuga' en conferencia de prensa tras el partido. Ahora, Francia espera a su rival para las semifinales, que saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de España y Bélgica, este viernes 10 de julio.