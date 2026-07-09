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Ousmane Dembélé marcó golazo para el 2-0 de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026

Ousmane Dembélé marcó un golazo para el 2-0 de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, con lo que le dio el pase a semifinales.

Francisco Esteves
Ousmane Dembélé marcó golazo para el 2-0 de Francia.
Ousmane Dembélé marcó golazo para el 2-0 de Francia. | Foto: Composición Líbero.
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Desde el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos, Francia derrota 2-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El segundo tanto del encuentro fue un tremendo remate de Ousmane Dembélé que Bono pudo alcanzar, pero no logró contener y el esférico terminó dentro de la portería del cuadro africano.

Conoce los canales que transmitirán los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

Gol de Dembélé en Francia vs. Marruecos

Con este tanto, los galos sentenciaron la llave y consiguieron el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo, donde esperan el rival qeu saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de España y Bélgica, las cuales chocan este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de California.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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