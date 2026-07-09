Ousmane Dembélé marcó golazo para el 2-0 de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026
Ousmane Dembélé marcó un golazo para el 2-0 de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, con lo que le dio el pase a semifinales.
Desde el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos, Francia derrota 2-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El segundo tanto del encuentro fue un tremendo remate de Ousmane Dembélé que Bono pudo alcanzar, pero no logró contener y el esférico terminó dentro de la portería del cuadro africano.
Gol de Dembélé en Francia vs. Marruecos
Con este tanto, los galos sentenciaron la llave y consiguieron el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo, donde esperan el rival qeu saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de España y Bélgica, las cuales chocan este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de California.
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