Desde el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos, Francia derrota 2-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El segundo tanto del encuentro fue un tremendo remate de Ousmane Dembélé que Bono pudo alcanzar, pero no logró contener y el esférico terminó dentro de la portería del cuadro africano.

Gol de Dembélé en Francia vs. Marruecos

Con este tanto, los galos sentenciaron la llave y consiguieron el boleto a las semifinales de la Copa del Mundo, donde esperan el rival qeu saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de España y Bélgica, las cuales chocan este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de California.