¿La Liga 1 tendrá el cooling break del Mundial 2026? Lo último que se sabe sobre esta posibilidad

Falta una semana para que comience el Torneo Clausura y parece que la Liga 1 2026 podría tener una novedad, además de las reglas del Mundial 2026. Como se sabe, la CONAR informó que estas normas se aplicarán en todas las categorías y competiciones del fútbol peruano, y ahora también podría incorporarse el cooling break.

Recordemos que la pausa de hidratación se implementó desde hace varios encuentros en los que se registran altas temperaturas. Sin embargo, en el Mundial 2026 dura alrededor de tres minutos, cerca de la mitad de cada tiempo, y prácticamente convirtió los partidos en duelos de cuatro tiempos.

Ahora, el periodista Gustavo Peralta reveló en 'Hablemos de Max' que existe la posibilidad de que los partidos de la Liga 1 también puedan tener esta modalidad: “Si quieren negociar el cooling break, podrían hacerlo tranquilamente. Hay una posibilidad de que pueda darse”. Luego, añadió: “Si había minuto de hidratación, ahora puede materializarse esto por un tema comercial. No sería raro”.

¿Qué reglas arbitrales del Mundial 2026 se aplicarán en la Liga 1?

Estas son las nuevas reglas del Mundial 2026 que comenzarán a aplicarse en la Liga 1.

Saques rápidos : se establecerá un plazo máximo de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y de meta; si el futbolista o el guardameta supera ese tiempo después del aviso, el balón pasará al rival o se concederá córner en el caso del saque de portería.

: se establecerá un plazo máximo de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y de meta; si el futbolista o el guardameta supera ese tiempo después del aviso, el balón pasará al rival o se concederá córner en el caso del saque de portería. Cambios en 10 segundos : los jugadores reemplazados tendrán hasta 10 segundos para salir del campo por la línea más próxima. Si no lo hacen a tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto para ingresar.

: los jugadores reemplazados tendrán hasta 10 segundos para salir del campo por la línea más próxima. Si no lo hacen a tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto para ingresar. Asistencia médica : si un jugador recibe atención dentro del terreno de juego, tendrá que abandonar la cancha y permanecer 60 segundos fuera antes de volver a entrar.

: si un jugador recibe atención dentro del terreno de juego, tendrá que abandonar la cancha y permanecer 60 segundos fuera antes de volver a entrar. Intervención del VAR : el VAR podrá corregir segundas amarillas, errores de identificación, infracciones previas a la acción de gol y córners mal concedidos.

: el VAR podrá corregir segundas amarillas, errores de identificación, infracciones previas a la acción de gol y córners mal concedidos. Protestas y taparse la boca: se expulsará con tarjeta roja directa a todo jugador que salga del campo en señal de protesta, así como a quienes se cubran la boca para insultar o encarar a un adversario.

¿Desde cuándo rigen estas nuevas reglas en la Liga 1?

Cabe señalar que estas reglas no se aplicarán en fechas distintas según las modalidades de las competiciones peruanas.