- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Boca Juniors vs Recoleta
- Sao Paulo vs Bolívar
- Tabla Acumulada Liga 1
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras y dónde ver partido de Copa Libertadores 2026?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver Cerro Porteño vs Palmeiras por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Momento decisivo para Cerro Porteño y Palmeiras, que se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La serie quedó abierta luego del 1-1 en Brasil, por lo que ambos equipos buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final en La Nueva Olla. Conoce todos los detalles del partido, como la fecha, el horario y los canales de transmisión.
PUEDES VER: Palmeiras y Cerro Porteño igualaron en Brasil por la ida de los octavos de Copa Libertadores
¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores?
El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 entre Cerro Porteño vs Palmeiras se juega el miércoles 19 de agosto en la Nueva Olla. Ambos elencos darán todo de sí en busca del triunfo que los clasifique a la siguiente ronda del certamen continental.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras?
Este compromiso entre Cerro Porteño vs Palmeiras inicia a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de Brasil y Paraguay). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 4.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7.00 p. m.
Palmeiras y Cerro Porteño igualaron en la ida por octavos de Copa Libertadores 2026.
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
La transmisión del partido entre Cerro Porteño vs Palmeiras se verá en la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes para sintonizarlo en los aplicativos de Movistar TV App y DGO.
Canales de transmisión para ver Cerro Porteño vs Palmeiras
- Argentina: FOX Sports 2, Disney Plus Premium
- Bolivia: ESPN, Disney Plus Premium
- Brasil: Paramount+
- Chile: Disney Plus Premium
- Colombia: ESPN, Disney Plus Premium
- Ecuador: ESPN, Disney Plus Premium
- México: Disney Plus Premium
- Paraguay: ESPN, Disney Plus Premium
- Perú: ESPN, Disney Plus Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Uruguay: ESPN, Disney Plus Premium
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV
- Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00