0
ANTESALA
Boca Juniors vs Recoleta por Copa Sudamericana
PREVIA
Partido Sao Paulo vs Bolívar por Sudamericana

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras y dónde ver partido de Copa Libertadores 2026?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver Cerro Porteño vs Palmeiras por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Cerro Porteño y Palmeiras buscan la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Cerro Porteño y Palmeiras buscan la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Momento decisivo para Cerro Porteño y Palmeiras, que se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La serie quedó abierta luego del 1-1 en Brasil, por lo que ambos equipos buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final en La Nueva Olla. Conoce todos los detalles del partido, como la fecha, el horario y los canales de transmisión.

Palmeiras y Cerro Porteño empataron 1-1 por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Palmeiras y Cerro Porteño igualaron en Brasil por la ida de los octavos de Copa Libertadores

¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores?

El partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 entre Cerro Porteño vs Palmeiras se juega el miércoles 19 de agosto en la Nueva Olla. Ambos elencos darán todo de sí en busca del triunfo que los clasifique a la siguiente ronda del certamen continental.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Palmeiras?

Este compromiso entre Cerro Porteño vs Palmeiras inicia a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de Brasil y Paraguay). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 4.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7.00 p. m.
Palmeiras vs Cerro Porteño

Palmeiras y Cerro Porteño igualaron en la ida por octavos de Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Cerro Porteño vs Palmeiras se verá en la señal en vivo de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes para sintonizarlo en los aplicativos de Movistar TV App y DGO.

Canales de transmisión para ver Cerro Porteño vs Palmeiras

  • Argentina: FOX Sports 2, Disney Plus Premium
  • Bolivia: ESPN, Disney Plus Premium
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: Disney Plus Premium
  • Colombia: ESPN, Disney Plus Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney Plus Premium
  • México: Disney Plus Premium
  • Paraguay: ESPN, Disney Plus Premium
  • Perú: ESPN, Disney Plus Premium
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
  • Uruguay: ESPN, Disney Plus Premium
  • Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV
  • Venezuela: ESPN, Disney Plus Premium
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Descomunal! Felipe Chávez anotó golazo de tiro libre para el 1-1 del Bayern Múnich vs Heidenheim

  2. Partidos de hoy, martes 18 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano