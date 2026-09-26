Se reveló el plazo para decidir el futuro de Héctor Cúper en Universitario: "Entre lunes o martes"

Héctor Cúper se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la goleada que sufrió Universitario de Deportes a manos de Deportivo Garcilaso. El 4-0 en Cusco no solo desplazó al equipo del primer lugar del Clausura, sino que también dejó serias dudas sobre el trabajo del entrenador y su futuro en el conjunto merengue. Al respecto, en las últimas horas se reveló que la directiva ya habría fijado un plazo para decidir si el estratega argentino continúa o no en tienda crema.

Universitario y el plazo para decidir el futuro de Héctor Cúper

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, pese a que en un principio la administración respaldó al estratega de setenta años, el tema sigue siendo debatido, pues existe un sector en la interna del club que se opone a su continuidad. En ese sentido, las altas esferas de la 'U' aprovecharán el fin de semana para tomar una decisión y hacerlo público entre lunes o martes.

“A veces los respaldos en el fútbol no siempre son lo que tiene que ser. Entonces, a partir de eso, decir que Héctor Cúper está seguro que se quede en la ‘U’, no es así. Es una decisión que, entiendo, se va a tomar el fin de semana y entre lunes o martes, yo creo que lunes, vamos a conocer qué decide la administración. Hoy, el panorama es muy complicado para que Héctor Cúper siga”, señaló en el programa L1 Radio.

Así, el futuro de Héctor Cúper en Universitario permanece en suspenso luego de la dura caída ante Deportivo Garcilaso. La administración crema tendrá el fin de semana para analizar la situación y definir si mantiene su respaldo al técnico argentino, por lo que entre lunes y martes se conocerá la decisión oficial sobre la continuidad del estratega en el Torneo Clausura.

¿Cómo le va a Héctor Cúper con Universitario?

Desde su llegada a la 'U' en mayo de 2026, Héctor Cúper ha dirigido, hasta el momento, un total de 14 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores. El argentino consiguió siete victorias, cinco empates y dos derrotas.