Ignacio Buse minimizó su hinchaje por Universitario: "Te soy sincero, no sigo tanto"

Ignacio Buse es tendencia actualmente en el Perú debido a sus logros a nivel internacional en el tenis, ya que nos viene dejando por todo lo alto. En ese sentido, hace poco se filtró que era hincha de Universitario de Deportes y todos los aficionados merengues se sintieron orgullosos de ello, pero ahora la primera raqueta del país sorprendió con una potente declaración.

Resulta que, aprovechando que está en territorio peruano, el popular 'Nacho' brindó una breve entrevista a Jefferson Farfán para el canal personal de YouTube. En ella, le consultaron sobre cómo llegó tan lejos en la disciplina que ama y también sobre temas personales, entre los cuales incluyeron al club de Ate.

La 'Foquita' comenzó a hablar del clásico, que para el momento de la grabación aún no se disputaba, e indicó que le gustaría que Alianza Lima ganara en Matute, ya que iba a asistir junto a toda su familia a las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. De inmediato, Ignacio Buse sacó a relucir que él simpatiza con Universitario de Deportes.

“Yo soy más de la 'U', pero te soy sincero, la liga local no la sigo tanto, pero la Libertadores, o ahora Cienciano, sí lo sigo”, indicó. De esta manera, el tenista dejó en claro que no es tan aficionado debido a que únicamente sigue al equipo cuando juega torneo internacional, aunque recientemente andaba pendiente del 'Papá' debido a que su familiar, Matías Succar, juega ahí.

Ignacio Buse es el mejor tenista peruano en la actualidad.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental el sábado 10 de octubre, por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. de Lima, Perú.