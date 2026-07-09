Liga 1: ¿Qué reglas del Mundial 2026 se implementarán para el inicio del Clausura y demás competiciones?

La Liga 1 se prepara para renovarse de cara al Torneo Clausura porque, tras la implementación de nuevas reglas en el Mundial 2026, muchas ligas adoptarán estas normativas en sus competiciones, y Perú no será la excepción. Tras la emisión del comunicado de la FPF, en el que se informan las nuevas reglas establecidas por la International Football Association Board (IFAB), las cuales se aplicarán en nuestro torneo, muchos hinchas se han preguntado cuáles serán estas modificaciones. Por ello, en esta nota conocerás las nuevas normativas que se implementarán y desde cuándo regirán.

¿Cuáles son las nuevas reglas que se utilizarán en la Liga 1?

Estas son las nuevas reglas del Mundial 2026 que comenzarán a aplicarse en la Liga 1.

Saques rápidos : se establecerá un plazo máximo de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y de meta; si el futbolista o el guardameta supera ese tiempo después del aviso, el balón pasará al rival (o se concederá córner en el caso del saque de portería).

: se establecerá un plazo máximo de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y de meta; si el futbolista o el guardameta supera ese tiempo después del aviso, el balón pasará al rival (o se concederá córner en el caso del saque de portería). Cambios en 10 segundos : los jugadores reemplazados tendrán hasta 10 segundos para salir del campo por la línea más próxima. Si no lo hacen a tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto para ingresar.

: los jugadores reemplazados tendrán hasta 10 segundos para salir del campo por la línea más próxima. Si no lo hacen a tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto para ingresar. Asistencia médica : si un jugador recibe atención dentro del terreno de juego, tendrá que abandonar la cancha y permanecer 60 segundos fuera antes de volver a entrar.

: si un jugador recibe atención dentro del terreno de juego, tendrá que abandonar la cancha y permanecer 60 segundos fuera antes de volver a entrar. Intervención del VAR : el VAR podrá corregir segundas amarillas, errores de identificación, infracciones previas a la acción de un gol y córners mal concedidos.

: el VAR podrá corregir segundas amarillas, errores de identificación, infracciones previas a la acción de un gol y córners mal concedidos. Protestas y taparse la boca: se expulsará con tarjeta roja directa a todo jugador que salga del campo en señal de protesta, así como a quienes se cubran la boca para insultar o encarar a un adversario.

¿Desde cuándo rigen estas nuevas reglas en la Liga 1?

Cabe señalar que estas reglas no se aplicarán en fechas distintas para las diversas modalidades que tienen las competiciones peruanas.

Liga 1 : desde el inicio del Torneo Clausura.

: desde el inicio del Torneo Clausura. Liga 2 : desde la fase final.

: desde la fase final. Liga 3 : desde el inicio de la etapa nacional.

: desde el inicio de la etapa nacional. Liga Femenina : desde el inicio del Torneo Clausura.

: desde el inicio del Torneo Clausura. Copa de la Liga : desde el inicio de cuartos de final.

: desde el inicio de cuartos de final. Copa Perú : desde la etapa nacional.

: desde la etapa nacional. Torneo Femenino de Ascenso : desde la etapa nacional.

: desde la etapa nacional. Liga Nacional Juvenil: desde la fase 2.

¿Se implementará la pausa de hidratación?

Según se entiende, el 'Cooling Break' fue una sugerencia que la organización del Mundial 2026 buscó incorporar, pero que no forma parte de las nuevas reglas de juego de la IFAB. En consecuencia, la pausa de rehidratación no se aplicará en la Liga 1.