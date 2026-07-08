Miguel Silveira llegó gratis a Cusco FC y esto dijo su gerente deportivo: "Final feliz"

Como se sabe, Miguel Silveira fue presentado hace poco en Cusco FC como flamante fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, luego de haber estado en Universitario de Deportes. Bajo esa premisa, el gerente deportivo del cuadro imperial, Rolando Escajadillo, sorprendió con un fuerte comentario sobre la llegada del brasileño. ¿Qué dijo?

Tras un Torneo Apertura discreto, en el que no contó con muchas oportunidades para brillar, el mediocampista extranjero terminó yéndose de la ‘U’ por la puerta falsa, entre muchas críticas por las declaraciones realizadas por su representante oficial, quien aseguró que en el cuadro crema cierto grupo de jugadores son los que manejan el plantel. Ahora, luego de la tormenta, salió la luz para el volante.

“Terminó en un final feliz. Nos pusimos de acuerdo, hoy es jugador de Cusco FC. Firmó como jugador libre este temporada y tiene opción para continuar el siguiente año”, indicó Rolando Escajadillo para el programa 'Estudio Fútbol'. De esta forma, se confirma que Miguel Silveira ahora sí se siente cómodo en su nuevo club, donde luchará por salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Números de Miguel Silveira en Universitario

Entre el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Copa Libertadores, Miguel Silveira disputó un total de 11 partidos con Universitario de Deportes. En ese lapso únicamente convirtió un gol, pero vale precisar que en la mayoría de ocasiones ingresó desde el banco de suplentes, por lo que se le complicó mostrar su mejor versión.

Javier Rabanal también está en Cusco FC

El último director técnico de Universitario también firmó por Cusco FC, y esto dijo el gerente deportivo: “Su llegada al club fue una decisión institucional, un trabajo que se vino siguiendo este año. Nosotros lo buscamos por cómo propone el estilo de juego, metodología de trabajo. Tiene contrato esta temporada y la que viene”.