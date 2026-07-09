¡Magistral! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs Marruecos por Mundial 2026 - VIDEO

Kylian Mbappé sigue brillando en el Mundial 2026 y marcó el 1-0 de Francia ante Marruecos por los cuartos de final. El delantero del Real Madrid sigue ampliando su récord goleador y con un disparo desde el borde del área le da la clasificación momentánea a su selección.

Sobre los 60 minutos del partido, Doué logró interceptar un balón en salida de Marruecos, que terminó llegando a los pies de Mbappé. ‘Donatelo’ controló rápidamente y sacó un disparo colocado hacia el palo izquierdo del portero Bounou, que no pudo hacer nada más que sacar el balón al fondo del arco

Kylian Mbappé anotó magistral gol para el 1-0 de Francia vs Marruecos

Con esta anotación, Kylian Mbappé demuestra que esta es su competición favorita y alcanza a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 goles. Además, vuelve a recordar a un solo gol su distancia en la lista global de goleadores en toda la historia de la Copa del Mundo.