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¡Magistral! Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs Marruecos por Mundial 2026 - VIDEO

Kylian Mbappé desató la locura en el estadio con un golazo desde el borde del área para poner el 1-0 de Francia ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

Angel Curo
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs Marruecos
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs Marruecos | Captura Dsports
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Kylian Mbappé sigue brillando en el Mundial 2026 y marcó el 1-0 de Francia ante Marruecos por los cuartos de final. El delantero del Real Madrid sigue ampliando su récord goleador y con un disparo desde el borde del área le da la clasificación momentánea a su selección.

Conoce los canales que transmitirán los cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 transmitirán América TV y DSports?

Sobre los 60 minutos del partido, Doué logró interceptar un balón en salida de Marruecos, que terminó llegando a los pies de Mbappé. ‘Donatelo’ controló rápidamente y sacó un disparo colocado hacia el palo izquierdo del portero Bounou, que no pudo hacer nada más que sacar el balón al fondo del arco

Kylian Mbappé, Francia vs Marruecos

Kylian Mbappé anotó magistral gol para el 1-0 de Francia vs Marruecos

Con esta anotación, Kylian Mbappé demuestra que esta es su competición favorita y alcanza a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 goles. Además, vuelve a recordar a un solo gol su distancia en la lista global de goleadores en toda la historia de la Copa del Mundo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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