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Empleado de Walmart en Tupelo es acusado de MALVERSACIÓN DE FONDOS: autoridades investigan el caso y esto se sabe
Empleada de Walmart en Tupelo es investigada por presunta apropiación de miles de dólares. Autoridades confirmaron su arresto y el avance del proceso legal.
Un empleado de Walmart en Tupelo, Mississippi, fue detenido tras ser acusado de presuntamente cometer una malversación de fondos superior a los $11,000. Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación mientras avanzan las diligencias correspondientes.
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Walmart en Tupelo investiga presunta malversación de fondos de un empleado
Según informó Telemundo Atlanta, la Policía de Tupelo atendió el pasado 15 de julio una denuncia por un presunto caso de fraude interno en el Walmart Neighborhood Market de 316 S. Gloster St. De acuerdo con el reporte policial, los agentes acudieron al establecimiento tras una alerta relacionada con un empleado que habría malversado más de $11,000.
Tras las investigaciones iniciales, las autoridades identificaron a la trabajadora como Alle Whitaker, de 32 años, residente de Mantachie, una localidad cercana a Tupelo. La mujer fue arrestada y enfrenta un cargo por malversación de fondos, considerado un delito grave.
Alle Whitaker, de 32 años, fue acusada de presunta malversación de más de 11.000 dólares en un Walmart de Tupelo.
Autoridades de Estados Unidos avanzan con la investigación del caso
Según el reporte policial citado por Telemundo Atlanta, un juez del tribunal municipal estableció una fianza de $4,000 para Whitaker mientras el caso continúa su proceso legal y antes de ser presentado ante un gran jurado. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la presunta operación ni sobre el periodo en el que habrían ocurrido los hechos dentro del establecimiento de Walmart en Estados Unidos.
El caso se suma a otros incidentes que han derivado en investigaciones dentro de tiendas de grandes cadenas comerciales en Estados Unidos. Por ahora, la Policía de Tupelo mantiene abiertas las diligencias para determinar las circunstancias exactas de la acusación contra la empleada de Walmart.
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