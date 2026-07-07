River Plate remece el mercado y firmó a futbolista de la selección peruana: "Orgullo peruano"

La selección peruana de fútbol figura entre los principales referentes del deporte nacional; no obstante, no es la única que acapara la atención, pues un integrante de la selección peruana de futsal agitó el mercado tras incorporarse a River Plate de Argentina pensando en la temporada 2026 del fútbol argentino: estamos hablando de Alex Juárez.

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Futbolista de la selección peruana fichó por River Plate de Argentina

La selección de Perú comunicó en sus redes sociales que Juárez pasó a formar parte de River Plate como nuevo jugador para competir en la Liga Nacional de Futsal Argentina en la edición de 2026.

Alex Juárez, jugador de la selección peruana de futsal, es nuevo fichaje de River Plate

"Orgullo peruano que cruza fronteras. Felicitamos a Alex Juárez por este gran paso en su carrera al convertirse en nuevo jugador del equipo de futsal de River Plate de Argentina ¡Muchos éxitos en este nuevo desafío, Alex!", escribieron.

Asimismo, el equipo ‘Millonario’ difundió también una publicación en la que se ve al futbolista peruano destacando con la camiseta durante el encuentro oficial frente a 17 de agosto, correspondiente a una jornada de la Liga Nacional de Futsal Argentina.

Alex Juárez y sus clubes en Argentina

Cabe destacar que, antes de incorporarse a River Plate, Alex Juárez pasó por varios equipos del futsal argentino, entre ellos Camioneros, Kimberley Club, Nueva Chicago y 17 de Agosto, entre otros.

Alex Juárez en la selección peruana

Alex Juárez recibió la convocatoria para defender los colores de la selección peruana de futsal en la Liga Evolución Conmebol 2025, que se disputará en Venezuela, y posteriormente en la Copa América 2026, que tendrá como sede Paraguay.