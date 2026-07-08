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Antoine Griezmann se rinde en elogios ante figura de la selección peruana: "Lucha cada balón"
Antoine Griezmann, destacado jugador francés, sorprendió a todos los hinchas peruanos luego de destacar por todo lo alto las cualidades de un futbolista de la selección peruana.
Sorpresa total. Antoine Griezmann, futbolista de talla mundial considerado uno de los mejores de la selección de Francia, sorprendió al dedicar palabras de elogio a un jugador peruano con gran paso por la selección peruana. El ‘Principito’ destacó su capacidad para no dar nunca un balón por perdido.
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Antoine Griezmann se rinde en elogios ante figura de la selección peruana
Griezmann puso fin a su etapa en el fútbol europeo y recientemente fue anunciado como nuevo jugador del Orlando City de la MLS, club en el que juega Wilder Cartagena, volante de la ‘Bicolor’, desde hace varios años.
Precisamente, en su conferencia de presentación, consultaron al exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona por el mediocentro peruano, y no dudó en resaltar que es el futbolista más importante en lo anímico para el equipo por la alegría que contagia. Además, precisó que es uno de los que más esfuerzo pone en los entrenamientos.
“Wilder (Cartagena) es la alegría del vestuario, es un poco lo que yo he visto. Llevo una semana y es la alegría, siempre baila y dice bromas, sea en español o en inglés, va buscando a los compañeros. Luego en el campo trabaja como el que más, lucha cada balón, cada acción", señaló el futbolista francés.
En esa línea, Antoine Griezmann indicó que Cartagena es una persona muy alegre que hace bromas constantemente a sus compañeros, además de que siempre da lo máximo en cada balón que disputa.
Las declaraciones del ‘Principito’ sorprenden, ya que cada vez es menos frecuente que un jugador de élite y con trayectoria en los mejores equipos del mundo dedique palabras de elogio a un futbolista peruano. Es una prueba de la gran relevancia que ha adquirido Wilder Cartagena en Orlando City.
¿Wilder Cartagena seguirá en Orlando City?
En los últimos días, el nombre de Wilder Cartagena apareció como una opción para reforzar a Universitario. Sin embargo, LÍBERO conoció que el jugador está decidido a continuar su carrera en el exterior, por lo que no se contempla un retorno al fútbol peruano.
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