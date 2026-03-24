¡Oficial! Antoine Griezmann fichó por Orlando City y jugará con Wilder Cartagena

Un campeón del mundo llega a la MLS y jugará junto a un jugador peruano. Se trata de Antoine Griezmann, figura del Atlético Madrid, que acaba de oficializarse su fichaje por Orlando City. Conoce todos los detalles sobre esta operación que ha remecido el mundo del fútbol mundial.

El cuadro norteamericano anunció que el ‘Principito’ se sumará a los ‘Leones’ a partir de julio, cuando termine su participación en la temporada europea con el ‘Colchonero’. El vínculo con su nuevo club es hasta 2028, con opción a ampliarlo por un año más.

“Hemos fichado al ícono mundial del fútbol y ganador del Mundial, Antoine Griezmann. procedente del Atlético Madrid. Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia”, escribió el club que viste de morado en sus redes sociales.

Antoine Griezmann es nuevo fichaje de Orlando City.,

Cabe señalar que en Orlando City actualmente juega Wilder Cartagena, quien pertenece a dicho equipo desde el 2022 y que actualmente se viene recuperando de una lesión en los isquiotibiales sufrida en febrero y que lo tendrá fuera de las canchas por alrededor de cuatro meses.

Será la primera experiencia de ‘Grizi’ fuera de España a nivel profesional. En su carrera ha defendido solamente a tres clubes: Real Sociedad, Barcelona y Atlético Madrid. A nivel de selecciones, fue campeón del Mundial Rusia 2018 con Francia.

Antoine Griezmann: valor en el mercado

A sus 35 años, Antoine Griezmann tiene un valor de 10 millones de euros, esto de acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt.