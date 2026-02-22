Wilder Cartagena vive duro momento en la MLS: volvió a lesionarse y puede ser de gravedad

Uno de los peruanos que aún se mantiene jugando en el extranjero es Wilder Cartagena, el volante se despidió de Alianza Lima a inicios de 2020 y desde entonces ha mostrado un buen nivel en sus equipos. Ahora es parte del Orlando City de la MLS, club donde es muy querido y por esa razón le renovaron contrato hasta fines del 2026.

Esto es algo que no muchos se esperaban, ya que el peruano se perdió casi toda la temporada 2025 por una dura lesión. Justo cuando se recuperó y hacía su debut en la MLS 2026, se lesionó y tuvo que salir de cambio a los 14 minutos de iniciado el partido. Cayeron como locales por 2-1 ante NY Red Bulls. Ahora se espera su diagnóstico.

Video: Alonso El Inca

Según el periodista Alonso El Inca, Wilder Cartagena tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo al sentir una molestia, se tiró al césped y pidió su cambio. Venía de una gran pretemporada y listo para ser el líder de su club, pero el destino le jugó una mala pasada. Ojalá no sea nada de gravedad y pueda estar disponible para la otra fecha.

¿Qué lesión sufrió Cartagena en 2025?

'Carta' sufrió un golpe devastador en enero de 2025 cuando, durante un partido amistoso de pretemporada contra el Atlético Mineiro, sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles. Esta lesión, considerada una de las más difíciles para un futbolista profesional, lo obligó a pasar por el quirófano y le costó perderse toda la temporada 2025 tanto con Orlando City como en la selección peruana.

A pesar de estar más de 10 meses en rehabilitación, el club no le dio la espalda y le renovaron su confianza por toda la temporada 2026. Fue el único peruano que se quedó en el equipo tras la salida de Pedro Gallese.