Alianza Lima manda fuerte mensaje y genera asombro en su hinchada: "Cuando se quiere de verdad"

Luego del triunfo ante Sport Boys y el empate de UTC en la Liga 1, Alianza Lima es uno de los líderes del Torneo Apertura 2026 y se vive un idilio en Matute, dejando de lado los problemas de las últimas semanas a raíz de la eliminación en la Copa Libertadores. Por ello, el cuadro blanquiazul dejó un fuerte mensaje a través de su cuenta oficial de 'X'.

Los íntimos llevaban dos empates de forma consecutiva y la continuidad de Pablo Guede estaba en juego, pero las aguas parecen haberse calmado un poco y el entrenador permanecerá por lo menos un tiempo más en La Victoria. Horas después, la institución deportiva decidió hacer una emotiva publicación en honor a un personaje recientemente fallecido.

Y es que el pasado 21 de febrero dejó de existir el conocido cantante Willie Colón, quien dejó un enorme repertorio de canciones para las futuras generaciones y hasta el día de hoy se siguen escuchando. En ese sentido, Alianza Lima dejó un mensaje referente a uno de los temas más conocidos del recordado artista.

La publicación de Alianza Lima.

"Y verás lo lindo que es el amor. Cuando se quiere de verdad. No existe duda, no existe rencor… Solo un corazón que es para los dos", precisó el club victoriano, resaltando la letra de Idilio de Willie Colón. De inmediato, los hinchas comenzaron a destacar el triunfo sobre Sport Boys y pidieron que se continúe ganando para salir campeones de la Liga 1 2026.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima visitará a la UTC en Cajamarca el próximo sábado 28 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido iniciará a las 13.15 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional.