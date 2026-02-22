Exfigura de Fluminense emociona al expresar su deseo de jugar con Alianza Lima: "Quisiera ir"

Alianza Lima está obligado a conquistar el título de la Liga 1 luego de varios años sin celebrar en el torneo local. Sin embargo, en otras disciplinas como el fútbol femenino y el vóley, el club sí ha podido darle alegrías a su hinchada al proclamarse bicampeones. Ahora, una exfigura de Fluminense de Brasil emocionó a los hinchas al revelar que quiere ponerse la blanquiazul.

Exfigura de Fluminense expresó su deseo de jugar con Alianza Lima

En cuanto a la delegación de vóley de Alianza Lima, los hinchas recibieron un duro golpe tras la derrota ante Sesi Bauru en el Sudamericano de Vóley 2026. Sin embargo, recientemente una noticia despertó la ilusión blanquiazul: Julieta Lazcano, exjugadora de Fluminense, expresó su deseo de volver al equipo.

La también seleccionada argentina dejó una gran huella en su paso por el club, donde se consolidó como una de las principales figuras. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lazcano respondió a la consulta de un hincha y confesó que le gustaría regresar a las filas de las ‘íntimas’.

"Si quisiera ir (a Alianza Lima), sí, claro. Yo disfruté mucho la temporada que jugué y me fui orgullosa de todo. El club superó mis expectativas cuando fui para allá. Pasaron un montón de cosas, me enamoré e hice una familia", mencionó la talentosa jugadora.

Por otro lado, la 'Princesita' finalizó su pronunciamiento agradeciendo a los hinchas por su apoyo. "En lo que respecta al club, yo no tengo nada más que agradecer a la gente por todo el cariño", finalizó.

Julieta Lazcano y su paso por Fluminense

Julieta Lazcano tuvo un paso por Fluminense y recibió premios por su rendimiento.

Durante la temporada 2020, Julieta Lazcano logró su llegada a las filas de Fluminense de Brasil, donde fue una de las figuras del equipo y logró el segundo lugar de la Carioca Championship. Además, recibió el reconocimiento a 'Mejor Atacante' y 'Mejor Bloqueadora Central'.