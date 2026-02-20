Alianza Lima se impuso 4-1 ante importante rival e ilusiona a sus hinchas con el título 2026

Alianza Lima tiene como objetivo por su historia salir campeón en cada uno de los torneos que disputa y en todas las disciplinas, incluyendo la Liga 1 y la Liga Femenina. En ese contexto, los hinchas blanquiazules celebraron por todo lo alto luego de que el club consiguiera un importante triunfo ante un duro rival, demostrando que están firmes hacia el título.

Alianza Lima se impuso 4-1 ante importante rival e ilusiona a sus hinchas

El equipo femenino de Alianza Lima continúa con sus preparativos para la Liga Femenina 2026 y concretó una gira internacional en Chile donde, en su primer amistoso, se midió ante Universidad Católica. Las ‘íntimas’ impusieron jerarquía, talento y experiencia para firmar una contundente victoria por 4-1.

Alianza Lima sacó un importante triunfo ante la U Católica de Chile.

El conjunto dirigido por Javier Letelier alineó a varios de sus refuerzos para esta temporada, entre ellas Geraldine Cardona, Manisha Kalyan, Alondra Vílchez y Nisa Marquínez, quienes destacaron como las figuras más influyentes del encuentro gracias a su alto rendimiento.

El marcador se abrió a los 18 minutos del primer tiempo con un tanto de Kalyan. Apenas dos minutos después, Neidy Romero ratificó el buen nivel que mostró la temporada pasada y amplió la ventaja con el 2-0.

Antes del descanso, Nisa Marquínez celebró su primer gol con la camiseta blanquiazul al marcar a los 44 minutos, luego de aprovechar una mala salida de la guardameta rival y avanzara sin oposición directo a la red.

Sin embargo, en la jugada siguiente, tras una rápida salida de contragolpe, la colombiana demostraría que no solo anota goles y filtró un gran pase al corazón del área para que Alondra Vílchez decretara el 4-0.

En la segunda mitad, Alianza Lima bajó la intensidad y el técnico José Letelier movió el banco, dando ingreso a jugadoras como Odalys Rivas, Alisson Reyes, Sandy Dorador y Gianella Romero. El descuento de Universidad Católica llegó a los 76 minutos por intermedio de Bárbara Muñoz.

Próximo partido de Alianza Lima

Las blanquiazules salen motivas tras lograr su primera victoria en su gira y se alista ahora para enfrentar a la U de Chile este domingo 22 de febrero. Un partido en el que buscará repetir su gran desempeño y reafirmar que son firmes candidatas para poder consagrarse como tricampeonas esta temporada.