Pablo Guede y su refuerzo de última hora para vencer a Sport Boys y quedarse en Alianza

Alianza Lima, liderado por Pablo Guede, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 y hasta la fecha tres de la Liga 1 no ha encontrado un buen planteamiento que alegre al hincha blanquiazul. Es por eso que en medio de las críticas por su permanencia, el técnico argentino tiene un gran refuerzo para vencer a Sport Boys y lograr quedarse en el club íntimo: Estamos hablando de Esteban Pavez.

Pablo Guede y su refuerzo para vencer a Sport Boys y quedarse en Alianza Lima

Guede presentó su lista de convocados para enfrentar a Boys en la fecha cuatro del Torneo Apertura de la Liga 1 y dentro de la nómina resalta el nombre del volante chileno, Pavez.

Si bien el regreso del mediocampista estaba previsto para 3 semanas, su esguince de primer grado ha evolucionado muy bien y ahora está listo para debutar con Alianza Lima en el torneo peruano.

Pablo Guede convocó a Esteban Pavez para vencer a Sport Boys y quedarse en Alianza Lima.

Cabe indicar que Esteban Pavez salió lesionado del duelo de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores el 05 de febrero de 2026 y ahora, tras 14 días, ya se encuentra habilitado. Todo indica que Pablo Guede lo desea como su gran salvador para vencer a Sport Boys y quedarse en Alianza Lima.

Pablo Guede y su ultimátum para continuar en Alianza Lima

La directiva de Alianza ha escuchado las críticas de los hinchas del cuadro blanquiazul tras no lograr clasificar a la siguiente fase de la Libertadores y no encontrar una idea de juego en la Liga 1, y ahora le dio un ultimátum a Guede para el duelo ante Boys.

Resulta que si el técnico argentino no logra vencer al equipo chalaco, su estadía en la escuadra íntima estaría contada, ya que desde la dirigencia ya tienen un reemplazo ideal.

Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el 20 de febrero de 2026 a las 8:00 p. m. (hora de Perú) por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva.