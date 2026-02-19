Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: el sorprendente once de Guede para volver al triunfo

Alianza Lima vs Sport Boys protagonizarán un nuevo clásico Lima-Callao este viernes 20 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso representará la última oportunidad para que Pablo Guede pueda cambiar la imagen del equipo blanquiazul; mientras que la 'Misilera' buscará dar el golpe en Matute. Conoce las alineaciones que alistan los técnicos para el partido.

Alineación de Alianza Lima:

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Pablo Guede sabe que el margen de error se agotó y, por ello, apostará por su mejor once con la intención de reencontrarse con el triunfo. Alejandro Duarte será el encargado de custodiar la valla victoriana, con la misión de repetir la sólida actuación que mostró en la última presentación ante Alianza Atlético.

Alianza Lima debe mejorar su mala imagen tras sumar dos partidos sin ganar.

En defensa no se prevén mayores variantes: la zaga central continuará con Garcés y Antoni, mientras que Advíncula y Huamán ocuparán los laterales. En el mediocampo, Esteban Pavez se perfila como el pivote principal tras dejar atrás su lesión y la baja de Fernando Gaibor; a su lado estará Jairo Vélez, quien tendrá mayor libertad para darle dinámica al juego.

En la zona ofensiva, Alan Cantero y Eryc Castillo se ubicarán más adelantados, buscando desequilibrar con su velocidad y capacidad de desborde para dañar al rival. La principal novedad estará en el ataque: se alista el regreso de Paolo Guerrero como referente en el área, acompañado por Luis Ramos, en una dupla que intentará marcar diferencias desde el arranque.

Alineación de Sport Boys:

Diego Melián; Oslimg Mora, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Nicolás Da Campo, Luis Urruti, Juan David Torres, Jostin Alarcón y Luciano Nequecaur.

Sport Boys también afronta el compromiso con la obligación de sumar de a tres ante un clásico rival, tras un inicio de temporada irregular y las constantes críticas de su hinchada hacia el técnico Jaime de la Pava. La escuadra rosada apostará por un esquema 4-2-3-1, buscando mayor equilibrio en todas sus líneas.

Sport Boys venció 2-0 a Atlético Grau en la última fecha y buscar dar el golpe en Matute.

La 'Misilera' no podrá contar con Hansell Riojas en la zaga central; sin embargo, dispone de variantes de peso como Renzo Alfani y Gustavo Dulanto, quienes se perfilan para arrancar desde el inicio. Por las bandas estarán dos exjugadores blanquiazules: Sebastián Aranda y Oslimg Mora.

En ofensiva, el conjunto chalaco cuenta con nombres importantes como Jostin Alarcón, Luciano Nequecaur y Luis Urruti. Este último asoma como la principal carta de ataque y tendrá el objetivo de volver a marcarle a Alianza Lima. En la volante, el equilibrio recaerá en Nicolás Da Campo, quien además portará la cinta de capitán ante la ausencia de Riojas.