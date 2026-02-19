Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, apuestas, alineaciones y dónde ver

Alianza Lima vs Sport Boys protagonizarán un enfrentamiento intenso y con pronóstico reservado en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute', este viernes 20 de febrero desde las 8.00 p. m. El partido que tendrá la transmisión exclusiva de L1 MAX, corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sigue el minuto a minuto desde la antesala.

Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Apertura 2026

El estadio Alejandro Villanueva volverá a encenderse este fin de semana con un duelo de tradición en el fútbol peruano. Alianza Lima recibe a Sport Boys por una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en un partido que enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar.

Alianza Lima llega golpeado tras su reciente eliminación internacional y luego de igualar sin goles frente a Alianza Atlético en la fecha pasada del Apertura. El equipo dirigido por Pablo Guede no logró plasmar en el marcador su dominio y ahora está obligado a conseguir un categórico triunfo ante su gente para no tener que cambiar de DT.

En la vereda opuesta, Sport Boys atraviesa un momento anímico favorable. En la pasada fecha del Apertura superó 1-0 a Atlético Grau en el Callao, con un tanto de Luis Urruti. Ese resultado fortaleció la confianza del plantel, que buscará dar el golpe en Matute y tratar de ser protagonista en la temporada.

El antecedente más reciente entre ambos también añade condimento al choque. En octubre de 2025, en el mismo escenario, Alianza se impuso por 3-1 con goles de Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino, mientras que Urruti descontó para la ‘Misilera’. ¿Cuál será el resultado del clásico moderno?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el partido entre Alianza Lima vs Sport Boys iniciará a las 8.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Revisa cuál es el horario de acuerdo a tu ubicación.

México: 7.00 p.m.

Perú: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

España: 02.00 a.m. (del sábado 21)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO?

El Alianza Lima vs Sport Boys, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV. y Win TV.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Sport Boys por internet?

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA

Alianza Lima vs Sport Boys pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Alianza Lima empate Sport Boys Betsson 1.30 5.25 8.90 Betano.pe 1.37 4.60 12.50 bet365 1.33 4.50 9.00 1xBet 1.34 4.80 8.40 CoolbetLATAM 1.34 4.50 11.00 DoradoBet 1.42 4.75 8.50

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Boys: posibles once

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo; Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Nicolás Da Campo, Luis Urruti, Juan David Torres, Jostin Alarcón y Luciano Nequecaur.

Alianza Lima vs Sport Boys: últimos enfrentamientos