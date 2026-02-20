0
Previa Alianza Lima vs Sport Boys

¡Lo celebra Guede! Renzo Garcés anotó el gol que le está dando el 1-0 a Alianza Lima sobre Boys

Renzo Garcés desató la locura de los hinchas de Alianza Lima tras anotar el 1-0 sobre Sport Boys en Matute. El gol fue celebrado por Pablo Guede.

Jesús Yupanqui
Renzo Garcés anotó el primero de Alianza Lima sobre Sport Boys.
Renzo Garcés apareció para aprovechar el rebote que dejó Diego Melián y anotar el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Boys. Este tanto fue celebrado por los hinchas blanquiazules que se dieron cita en Matute y Pablo Guede, quien se está jugando su continuidad en el club.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

