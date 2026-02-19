0

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 20 de febrero: programación, horarios y dónde ver

Con el Alianza Lima vs. Sport Boys, revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 20 de febrero. Hay acción en LaLiga, Serie A, Liga Argentina y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 20 de febrero.
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 20 de febrero. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 20 de febrero. Hay acción en la Liga 1 con el Alianza Lima vs. Sport Boys, LaLiga, Serie A, Liga Argentina y etc. Hora y canales para ver en vivo los duelos.

Alianza Lima recibirá a Sport Boys en Matute.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, apuestas, alineaciones y dónde ver

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
20:00Alianza Lima vs. Sport BoysL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Mainz vs. HamburgoDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Athletic Club vs. ElcheESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Brest vs. MarsellaDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Sassuolo vs. VeronaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Okhdood vs. Al WadsiahBet365
14:00Al Taawon vs. Al FayhaBet365
14:00Damac vs. Al ShababBet365

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:15Defensa y Justicia vs. BelgranoDisney Plus
15:45Estudiantes La Plata vs. SarmientoDisney Plus
18:00Boca Juniors vs. Racing ClubESPN y Disney Plus
18:00Instituto vs. Atlético TucumánBet365
20:15Gimnasia Mendoza vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.TNT Sports
20:15Rosario Central vs. TalleresTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00U La Calera vs. ÑublenseBet365
18:30Deportivo Concepción vs. CobresalBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:20Llaneros vs. Independiente MedellínFanatiz Internacional
20:30Pereira vs. Deportivo PastoFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Orense vs. LDU QuitoZapping

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Tigres UANL vs. PachucaFubo TV
22:06Puebla vs. AméricaBet365

Partidos de hoy en Panamá

HorariosPartidosCanales
20:30San Francisco vs. UMECITBet365

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:30Libertad vs. Rubio ÑúDirecTV Sports y Bet365
18:302 de Mayo vs. RecoletaDirecTV Sports y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:45Estrela vs. TondelaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
16:45Cerro CA vs. Liverpool M.Disney Plus
19:30Defensor Sporting vs. Cerro LargoDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
16:00Metropolitanos vs. CaraboboBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Lanús derrotó a Flamengo y acaricia el título de la Recopa Sudamericana 2026

  2. Debut soñado: Alfonso Barco brilla en la victoria del HNK Rijeka en la Conference League

  3. Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano