Partidos de hoy EN VIVO, viernes 20 de febrero: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 20 de febrero. Hay acción en la Liga 1 con el Alianza Lima vs. Sport Boys, LaLiga, Serie A, Liga Argentina y etc. Hora y canales para ver en vivo los duelos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Alianza Lima vs. Sport Boys
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Mainz vs. Hamburgo
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Athletic Club vs. Elche
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Brest vs. Marsella
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Sassuolo vs. Verona
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Okhdood vs. Al Wadsiah
|Bet365
|14:00
|Al Taawon vs. Al Fayha
|Bet365
|14:00
|Damac vs. Al Shabab
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:15
|Defensa y Justicia vs. Belgrano
|Disney Plus
|15:45
|Estudiantes La Plata vs. Sarmiento
|Disney Plus
|18:00
|Boca Juniors vs. Racing Club
|ESPN y Disney Plus
|18:00
|Instituto vs. Atlético Tucumán
|Bet365
|20:15
|Gimnasia Mendoza vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.
|TNT Sports
|20:15
|Rosario Central vs. Talleres
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|U La Calera vs. Ñublense
|Bet365
|18:30
|Deportivo Concepción vs. Cobresal
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Llaneros vs. Independiente Medellín
|Fanatiz Internacional
|20:30
|Pereira vs. Deportivo Pasto
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Orense vs. LDU Quito
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Tigres UANL vs. Pachuca
|Fubo TV
|22:06
|Puebla vs. América
|Bet365
Partidos de hoy en Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:30
|San Francisco vs. UMECIT
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Libertad vs. Rubio Ñú
|DirecTV Sports y Bet365
|18:30
|2 de Mayo vs. Recoleta
|DirecTV Sports y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:45
|Estrela vs. Tondela
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:45
|Cerro CA vs. Liverpool M.
|Disney Plus
|19:30
|Defensor Sporting vs. Cerro Largo
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Metropolitanos vs. Carabobo
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.