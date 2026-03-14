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¿A qué hora juega Bolivia vs Trinidad y Tobago, canal y dónde ver EN VIVO partido amistoso?
Bolivia vs Trinidad y Tobago se enfrentan en un partido amistoso previo al inicio del repechaje al Mundial 2026. Conoce los horarios y qué canal transmitirá este compromiso.
Bolivia afrontará un emocionante partido ante Trinidad y Tobago este domingo 15 de marzo. La ‘Verde’ busca despedirse de su gente con un triunfo en el Estadio Ramón Aguilera y demostrar que están listos para hacer historia en el repechaje rumbo al Mundial 2026. Por ello, en esta nota te compartimos los horarios y canal de transmisión para que no te pierdas ningún detalle.
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¿Cuándo juega Bolivia vs Trinidad y Tobago por amistoso internacional?
El partido amistoso entre Bolivia vs Trinidad y Tobago está programado para disputarse este domingo 15 de marzo. Este compromiso será el último amistoso previo al repechaje mundialista y se jugará en el Estadio Ramón Aguilera de Santa Cruz.
¿A qué hora juega Bolivia vs Trinidad y Tobago?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del encuentro entre Bolivia vs Trinidad y Tobago en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 6:30 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:30 p.m.
- México y Centroamérica: 4:30 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 p.m.
- España: 11:30 p.m.
¿Dónde ver Bolivia vs Trinidad y Tobago EN VIVO?
El duelo entre Bolivia vs Trinidad y Tobago por amistoso internacional será transmitido EN VIVO mediante Unitel, canal de señal abierta que está disponible en todo el territorio boliviano. Del mismo modo, también podrá ser sintonizado mediante Tuves y Futbol Canal.
¿Cómo ver Bolivia vs Trinidad y Tobago EN DIRECTO ONLINE?
Si quieres ver el partido amistoso entre Bolivia vs Trinidad y Tobago EN VIVO ONLINE GRATIS tendrás que ingresar por medio de la plataforma de streaming de Unitel.tv. Además, tendrás como opción la app de FBF Play para verlo en cualquier dispositivo y en Smart TV.
¿Cómo llega Bolivia al partido ante Trinidad y Tobago?
Bolivia se despedirá de su gente con el objetivo de regresar con una hazaña histórica. Este partido servirá como su último ensayo antes del repechaje mundialista, donde empezarán enfrentando a Surinam. El cuadro comandado por el DT Óscar Villegas llega con varias figuras principales.
Guillermo Viscarra entrena con la 'Verde' en busca del titularato y la clasificación al Mundial
En su lista de convocados figura la presencia de Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Gabriel Villamil, aunque terminaron dejando fuera a Marcelo Moreno Martins. Asimismo, otro de los jugadores que busca destacar es Guillermo Viscarra, quien busca ganarle el puesto a Carlos Lampe.
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