UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España por falta de acuerdo

El partido entre Argentina y España como parte de la Finalissima iba a disputarse a finales del mes de marzo; sin embargo, la UEFA confirmó que el evento deportivo quedó completamente cancelado al no encontrar “alternativas viables” que sean aceptadas por la AFA.

La Finalissima entre Argentina y España fue cancelada

La Finalissima era uno de los partidos más esperados por los aficionados del fútbol donde España, campeona de Europa y Argentina, campeón de América, iban a disputar un emocionante duelo el 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, la situación geopolítica que se está viviendo en el Medio Oriente llevó a las autoridades a replantear el cambio de sede.

De acuerdo al comunicado de la UEFA, la primera propuesta que se realizó fue jugarse la Finalissima en el estadio Santiago Bernabéu, repartiendo el público, pero esta opción fue rechazada por Argentina. Luego, se les ofreció hacer una serie de ida y vuelta donde el primer partido se jugaría en el Bernabéu y la vuelta en Argentina antes de 2028.

La última opción de la UEFA fue proponer una sede neutral para jugarse el 27 o 30 de marzo y también fue rechazada. Tras ello, Argentina realizó una contrapropuesta para disputar la Finalissima después del Mundial 2026, pero España no tenía fechas disponibles. Finalmente, Argentina indicó que solo podían disputar el partido el 31 de marzo, pero esta fecha resultó ser inviable.

“Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable. En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada”, dicen en el comunicado de la UEFA.

La Finalissima quedó cancelada, indica la UEFA.

De esta manera, Argentina no tiene rivales confirmados para la fecha FIFA de marzo, pero se estaría trabajando en conseguir amistosos contra Honduras o Gambia debido a que otras selecciones ya tienen partidos programados.