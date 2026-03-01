La Finalissima entre España (Campeón de la Eurocopa) y Argentina (Campeón de la Copa América) era uno de los eventos deportivos más esperados del año debido a las estrellas de ambos países. Tras deslizarse la idea de que el partido no se realizaría, finalmente fue confirmado y se está a la espera de la nueva fecha o posible cambio de sede.

Finalissima entre Argentina y España fue suspendida

Argentina y España eran los dos países que estaban dispuestos a protagonizar la Finalissima en un partido que se iba a realizar el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Catar. Sin embargo, todo cambio luego del anuncio oficial por parte de la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) este domingo 1 de marzo al confirmar que se suspendieron todas las competiciones deportivas en su territorio hasta un nuevo aviso.

El motivo principal de la suspensión se debe a la grave situación que se vive en Oriente Medio por los ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. Durante las últimas horas se han reportado impactos en Doha. La inestabilidad que presenta el país ha obligado a las máximas autoridades a priorizar la seguridad de las delegaciones y dejó en vilo el encuentro deportivo.

Finalissima entre Argentina y España fue suspendida en Catar.

Hasta el momento, ni la UEFA ni CONMEBOL se han pronunciado para confirmar una nueva fecha ni posible reubicación del encuentro. Se estarían evaluando alternativas, pero lo cierto es que todo dependerá de cómo se desarrolla el conflicto en dicha región durante los próximos días. Así también se vio afectado el partido que iban a disputar las selecciones de España y Egipto a finales del mes de marzo.

Posibles nuevas sedes para la Finalissima

Con el tiempo en contra, debido a la fecha en la que estaba pactado a jugarse el encuentro, la incertidumbre de los hinchas crece y han empezado a trascender dos países para ser las nuevas sedes.

Se habla de Estados Unidos, próxima sede del Mundial 2026. El país norteamericano cuenta con una infraestructura ideal para acoger este evento de gran magnitud y empezar con la organización lo más pronto posible. Tampoco se descarta la posibilidad de realizarlo en Europa en países como Inglaterra o Francia por su alta logística.