Silvestri, DT de FC Cajamarca, fue directo con rotundo calificativo a Universitario: "Club..."

FC Cajamarca buscará dar el batacazo de la fecha al enfrentarse a Universitario por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 en Lima. El equipo liderado por Hernán Barcos viene de una importante victoria en casa tras vencer a Melgar, por lo que su entrenador, Carlos Silvestri, buscará mantener la buena racha y no ocultó su interés de seguir sumando puntos en la tabla de la Liga 1.

DT de FC Cajamarca dio rotundo calificativo a Universitario

En la previa del encuentro entre ambos equipos, Carlos Silvestre fue consultado sobre la presión que siente al jugar en el estadio de Universitario. De esta manera, se pronunció y reveló que conoce de la historia de la 'U', pero esto no significa que no saldrá a buscar el partido. FC Cajamarca tiene 5 puntos en el Torneo Apertura.

"La 'U' es una institución grande del país que está acostumbrada a este tipo de presiones. Los jugadores que llegan ahí saben a qué club vienen. Obviamente van a tratar de salir a proponer desde el inicio, eso es algo normal por su historia, pero más allá de lo que ellos puedan sentir, lo importante es cómo encaremos nosotros el partido", sostuvo Carlos Silvestre.

(Video: Entre bolas)

FC Cajamarca cuenta en su plantel con una gran cantidad de exjugadores de Alianza Lima y esto podría sumar en la manera para encarar el partido frente a un duro rival como lo es Universitario. Existe una alta expectativa por ver a Hernán Barcos en acción y si finalmente podrá anotar en el Monumental.

Cómo llegan Universitario y FC Cajamarca

Las realidades de ambos equipos son diferentes. Por un lado está Universitario que deberá sacar ventaja de su condición como local y jugar frente a su hinchada. Los cremas buscarán mantenerse en los primeros lugares de la tabla por lo que saldrán a conseguir el primer gol desde el primer minuto luego del empate ante Sporting Cristal. Para este partido quedó descartado Sekou Gassama.

En tanto, FC Cajamarca viene llega con una motivación extra tras ganarle a Melgar por 3-1 con hat-trick de Hernán Barcos. El elenco de Silvestri buscará conseguir su segunda victoria en la primera división y será nada más y nada menos frente al tricampeón del fútbol peruano.

