0
EN VIVO
Previa de Universitario vs FC Cajamarca
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de Liga 1

Silvestri, DT de FC Cajamarca, fue directo con rotundo calificativo a Universitario: "Club..."

El DT de FC Cajamarca, Carlos Silvestri, dio un contundente mensaje para referirse a Universitario de Deportes antes del encuentro que en el Estadio Monumental.

Jasmin Huaman
DT de FC Cajamarca fue rotundo con Universitario
DT de FC Cajamarca fue rotundo con Universitario | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

FC Cajamarca buscará dar el batacazo de la fecha al enfrentarse a Universitario por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 en Lima. El equipo liderado por Hernán Barcos viene de una importante victoria en casa tras vencer a Melgar, por lo que su entrenador, Carlos Silvestri, buscará mantener la buena racha y no ocultó su interés de seguir sumando puntos en la tabla de la Liga 1.

Dejó América de Cali y ahora confirmó su llegada al Monumental con Universitario

PUEDES VER: Ex América de Cali confirmó su llegada al Monumental con Universitario: "Estaremos acá"

DT de FC Cajamarca dio rotundo calificativo a Universitario

En la previa del encuentro entre ambos equipos, Carlos Silvestre fue consultado sobre la presión que siente al jugar en el estadio de Universitario. De esta manera, se pronunció y reveló que conoce de la historia de la 'U', pero esto no significa que no saldrá a buscar el partido. FC Cajamarca tiene 5 puntos en el Torneo Apertura.

"La 'U' es una institución grande del país que está acostumbrada a este tipo de presiones. Los jugadores que llegan ahí saben a qué club vienen. Obviamente van a tratar de salir a proponer desde el inicio, eso es algo normal por su historia, pero más allá de lo que ellos puedan sentir, lo importante es cómo encaremos nosotros el partido", sostuvo Carlos Silvestre.

(Video: Entre bolas)

FC Cajamarca cuenta en su plantel con una gran cantidad de exjugadores de Alianza Lima y esto podría sumar en la manera para encarar el partido frente a un duro rival como lo es Universitario. Existe una alta expectativa por ver a Hernán Barcos en acción y si finalmente podrá anotar en el Monumental.

Cómo llegan Universitario y FC Cajamarca

Las realidades de ambos equipos son diferentes. Por un lado está Universitario que deberá sacar ventaja de su condición como local y jugar frente a su hinchada. Los cremas buscarán mantenerse en los primeros lugares de la tabla por lo que saldrán a conseguir el primer gol desde el primer minuto luego del empate ante Sporting Cristal. Para este partido quedó descartado Sekou Gassama.

En tanto, FC Cajamarca viene llega con una motivación extra tras ganarle a Melgar por 3-1 con hat-trick de Hernán Barcos. El elenco de Silvestri buscará conseguir su segunda victoria en la primera división y será nada más y nada menos frente al tricampeón del fútbol peruano.

.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Josepmir Ballón, ex Alianza, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Carácter"

  2. Firmó con Alianza Lima hasta 2028, pero suena para fichar por Boca Juniors: "Tiene el perfil"

  3. Anthony Osorio, ex Universitario, remece el mercado firmando por club nacional: "Bienvenido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano