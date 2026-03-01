Figura de FC Cajamarca reveló la verdadera actitud de Hernán Barcos con el equipo: "Es un..."

Uno de los jugadores que más ha dado de que hablar en este inicio de la Liga 1 ha sido Hernán Barcos. El delantero argentino se ha consolidado como la gran estrella de FC Cajamarca dejando atrás su pasado en Alianza Lima, donde había recibido cuestionamientos por sur relación con el vestuario. En ese sentido, una figura del elenco de provincia sorprendió al revelar como es verdaderamente el 'Pirata'.

Luego de su salida de Alianza Lima, la relación del vestuario blanquiazul con Hernán Barcos se ha visto seriamente cuestionada, señalando posibles problemas con las figuras del equipo. Un factor que ha generado que los hinchas se pregunten por su relación con los actuales jugadores de FC Cajamarca.

Tomás Andrade, figura de FC Cajamarca, reveló la verdadera actitud de Hernán Barcos

En ese sentido, durante una entrevista con Infobae, el jugador Tomás Andrade fue consultado por como lleva el 'Pirata' el liderazgo del plantel cajamarquino, considerando que es el capitán. Ante ello, no dudó en remarcar que Barcos es un jugador muy comprometido con el vestuario.

De igual forma, remarcó que el artillero de 41 años es uno de los jugadores que mejor trabaja durante los entrenamientos, siendo un modelo a seguir para el resto de los jugadores. No obstante, remarcó que también le dedica un tiempo para convivir con el vestuario.

Video: Infobae

"Excelente (la actitud de Hernán Barcos). Es un jugador más. En ningún momento se pone por encima de los demás. Con los que tengo confianza me gusta bromear, Hernán es uno de ellos. Todos somos iguales. Es un ejemplo. Entrena siempre. Es uno más a la hora de trabajar, de bromear, de ponerse serio. Es uno más de nosotros", reveló el futbolista.

Por otra parte, Andrade reveló que su llegada a FC Cajamarca se dio netamente por gestión de Hernán Barcos, quien lo llamó personalmente para convencerlo de su fichaje.

"A mí me llama Hernán para venir. Me contó lo que era el club, su idea, lo que se iba a armar y para mí es motivante que te llame un jugador como él y que te cuente todo sobre el equipo, para que juntos podamos ayudar en este primer año en primera división y ayudar a conquistar los objetivo", indicó.