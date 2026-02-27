Hernán Barcos no se guardó y dio rotundo concepto sobre partido ante Universitario: "Es un..."

Uno de los partidos más emocionantes de la semana será el que protagonicen Universitario de Deportes vs FC Cajamarca, encuentro válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Este compromiso tendrá como gran atractivo el regreso de Hernán Barcos al Estadio Monumental. En la previa, el 'Pirata' no dudó en dar una contunde opinión sobre volver a enfrentarse a los cremas.

Hernán Barcos dio rotundo concepto sobre partido ante Universitario

Tras los entrenamientos de FC Cajamarca, Hernán Barcos fue abordado por las cámaras de ‘Jax Latin Media’. El experimentado atacante habló sobre diversos temas, entre ellos analizó brevemente lo que será el próximo duelo frente a Universitario por la Liga 1.

El delantero argentino de 41 años, reconoció que medirse ante los cremas representará una exigencia importante. Sin embargo, dejó en claro que lo encararán con la misma seriedad que cualquier otro compromiso. En la misma línea, se refirió sobre un posible recibimiento hostil de la hinchada merengue hacia su persona y sostuvo que ese tipo de situaciones forman parte de la picardía del deporte.

Video: Jax Latin Media

"Ya estamos preparados y esperando que sea mañana para viajar. (Ante Universitario) Es un partido difícil y uno más como cualquier otro. El recibimiento de la gente es parte del folclore del fútbol y esperemos a ver como se da", fueron las declaraciones del experimentado delantero.

Hernán Barcos analizó la actualidad de FC Cajamarca

Por otro lado, el exartillero de Alianza Lima recalcó que está sumamente contento por haber logrado anotar un triplete en la última fecha con FC Cajamarca. De igual manera, destacó que han conformado un gran plantel que destaca por su compañerismo.

"Estoy muy feliz (por el hat-trick), contento y esperemos que con el grupo podamos seguir en ese camino. La verdad que se ha armado un grupo muy lindo de seres humanos y de jugadores", acotó.

Hernán Barcos es el máximo goleador de la Liga 1

Hasta antes de iniciar la jornada 5, Hernán Barcos está ubicado en la cima de la tabla de goleadores en lo que va del Torneo Apertura. El 'Pirata' lleva 6 goles en esta temporada y su máximo perseguidor es Álex Valera con 4 anotaciones.