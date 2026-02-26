Pablo Guede responde si quiso a Hernán Barcos en Alianza Lima para la Liga 1 2026: "Siempre"

Uno de los momentos que se vivió durante la entrevista a Pablo Guede en el programa "Modo Fútbol" fue con respecto a la posibilidad de tener a Hernán Barcos en Alianza Lima. Como se sabe, el 'Pirata' no fue renovado en tienda blanquiazul y ahora es el máximo goleador de la Liga 1 2026 con FC Cajamarca.

El periodista Paul Pérez fue directa en su pregunta sobre si le hubiera gustado a Pablo Guede en tener en su plantel al delantero Hernán Barcos. En primera instancia, el estratega no hizo caso a la consulta y pasó a responder otras interrogantes de los demás panelistas.

(VIDEO: Mofo Fútbol)

Minutos después de este hecho, el mismo conductor del programa le volvió a reiterar la pregunta para conocer sus sensaciones de tener a un atacante de mucha experiencia en la presente delegación blanquiazul. Pese a que Pablo Guede intentó desviar la atención en otros aspectos, dejó unas palabras en el programa.

Y es que el DT argentino deja en claro que las decisiones que se tomaron en el club fue lejos de su presencia, ya que él no había llegado a un acuerdo con Alianza Lima. Es por ello, que no quiso ahondar en un tema que concierne a un futbolista que defiende los colores de otra institución de la Liga 1.

"Mi silencio no es que comunica. Es que no estuve. No me corresponde hablar de cosas donde… y lo hago siempre, de las cosas pasadas. Yo no hablo porque no estuve, no tuvo conocimiento, no sé. ¿Para qué voy a opinar de algo de que no sé?", declaró el técnico de Alianza Lima.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Hernán Barcos es el goleador de la Liga 1 2026

En lo que va de estas cuatro primeras jornadas de la Liga 1 2026, Hernán Barcos es el líder de goleo con seis anotaciones en el Torneo Apertura. El 'Pirata' vive un gran momento en esta edición del fútbol peruano y ahora se verá cara a cara en su próximo encuentro ante Universitario de Deportes.