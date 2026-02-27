La final de la Recopa Sudamericana 2026 nos dejó un emocionante partido que dejó como flamante campeón a Lanús. El cuadro argentino se impuso en una final de ida y vuelta de infarto ante Flamengo con un marcador global de 5-4. Precisamente, se conoció que el 'Granate' tiene en sus filas a una figura que dejó Universitario por mal desempeño, pero ahora se consagró campeón continental.

Universitario lo dejó ir gratis y ahora salió campeón de la Recopa Sudamericana 2026

Nos referimos a Carlos Compagnucci, entrenador argentino que actualmente se desempeña como asistente técnico en Lanús. Sin embargo, los hinchas de Universitario lo recuerdan especialmente porque fue uno de los encargados de dirigirlos hace unos años.

Compagnucci dirigió a la escuadra merengue durante la temporada 2022 y 2023. Sin embargo, en esta última no tuvo los resultados esperados por la hinchada y la dirección deportiva, donde solo logró una victoria en los cuatro partidos que dirigió. Por ello, decidió renunciar su cargo en la 'U' y se marchó gratis del club.

Ahora, su presente en el fútbol es totalmente diferente, pues integra el comando técnico del DT Mauricio Pellegrino desde la temporada 2024, donde ha venido obteniendo diversos reconocimiento y aumentando su palmarés, tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025 y ahora último de la Recopa Sudamericana 2026, venciendo a Flamengo en la gran final.

Carlos Compagnucci (a la derecha) celebra con euforia la consagración en la Recopa Sudamericana 2026. Foto: Lanús

De esta manera, el estratega dio un gran giro en su carrera tras su fallido paso por la Liga 1 y todo indica que seguirá en las filas de Lanús para poder seguir obteniendo títulos.

Números de Carlos Compagnucci con Universitario

Carlos Compagnucci dirigió en dos ocasiones a Universitario de Deportes, primero en el año 2005 y luego en temporada 2022-2023. En esta última etapa dirigió un total de 24 partidos, donde obtuvo resultados irregulares, dejando un saldo de 11 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Carlos Compagnucci tuvo dos etapas en Universiario de Deportes. Foto: Universitario

Fue el encargo de armar el equipo para el 2023, pero los resultados no acompañaron. Tras su salida, Jorge Fossati tomó la batuta del equipo y comandó al club rumbo a la obtención del tricampeonato. Mientras que el técnico argentino también consiguió logros en su carrera.

¿En qué clubes ha dirigido Carlos Compagnucci?